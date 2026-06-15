Gavi entra para uma lista lendária na Copa do Mundo... e a maldição do início persegue a Espanha

Gavi, estrela da seleção espanhola, entrou para uma lista de destaque na história da Copa do Mundo durante o confronto contra a seleção de Cabo Verde, nesta segunda-feira, no Estádio Mercedes-Benz, no âmbito da disputa do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A rede “Squawka”, especializada em estatísticas, informou que Gavi se tornou o sexto jogador na história da Copa do Mundo a participar de duas edições do torneio com 21 anos ou menos, juntando-se a uma lista que inclui lendas do futebol, como: Pelé, Norman Whiteside, Rigobert Song, Salomon Olimbi e Samuel Eto’o.

Por sua vez, a conta “Mr. Sheph”, especializada em números e estatísticas, destacou que a seleção espanhola só conseguiu iniciar sua campanha na Copa do Mundo com uma vitória em apenas quatro das 16 participações anteriores.

E explicou que a primeira vitória foi conquistada na edição de 1934 contra o Brasil, depois na edição de 2002 contra a Eslovênia, na edição de 2006 contra a Ucrânia e, finalmente, na edição de 2022 contra a Costa Rica.

A conta acrescentou que apenas quatro seleções africanas conseguiram vencer em sua estreia na Copa do Mundo, de um total de 13 seleções africanas que participaram do torneio: a Tunísia em 1978, a Argélia em 1982, a Nigéria em 1994 e o Senegal em 2002.

Ele também observou que as últimas quatro seleções africanas que disputaram sua primeira partida na Copa do Mundo antes disso haviam sofrido derrotas: Angola, Costa do Marfim, Gana e Togo, durante a edição de 2006.

O Grupo H é composto pelas seleções da Espanha, Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde, o que o torna um dos grupos mais equilibrados e emocionantes do torneio, devido à proximidade de nível e ambições entre suas seleções.