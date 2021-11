Gaúchos cobram reunião com Alício Pena Júnior; Grêmio reclama erros de arbitragem

A demissão de Leonardo Gaciba da presidência da comissão de arbitragem da CBF após os erros de arbitragem no jogo entre Flamengo 3 x 0 Bahia acabou gerando uma movimentação intensa nos bastidores do futebol do Rio Grande do Sul.

Após a confirmação da saída de Leonardo Gaciba e a efetivação de Alício Pena Júnior como o novo homem forte da arbitragem brasileira, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman solicitou ao atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, uma reunião entre o novo comandante da arbitragem e os presidentes dos clubes da série A do Campeonato Brasileiro.

“Todo mundo foi surpreendido, a mim causou estranheza, em uma reta final de campeonato fazer esta troca, no meu entendimento não era o momento. A partir desta mudança, eu tomei a iniciativa de provocar esta reunião para que o novo comandante da arbitragem passe o que vai ser feito de trabalho e passe segurança no que será executado para os clubes. Eu não falei com os outros presidentes das demais federações, tomei a iniciativa e participei para os clubes. Repito, eu não faria esta troca agora, faltando poucas rodadas para acabar um campeonato tão importante como o Brasileiro”, disse Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, em entrevista para a rádio Guaíba.

O vice de futebol gremista, Denis Abrahão também se manifestou na manhã desta sexta-feira, após a demissão de Leonardo Gaciba e os protestos da direção do Bahia, que a exemplo do Grêmio, também briga para evitar o rebaixamento.

Mais artigos abaixo

“Acho pertinente o pedido do presidente da Federação Gaúcha de Futebol para que se faça uma reunião com o Alício Pena Júnior. Tomara que seja bem aceita pela CBF. Peço às autoridades da CBF que acatem a solicitação da Federação Gaúcha. Não é só o Grêmio que vem sendo prejudicado. Não quero vantagem para o Grêmio, quero é igualdade. Não pode os erros serem sempre contra os mesmos. O Grêmio foi prejudicado em vários jogos, não é só o Grêmio. Não posso me calar diante de tantos erros. Estou defendendo o Grêmio, clube que eu sou dirigente”, destacou Denis Abrahão, em coletiva na manhã desta sexta-feira.

A iniciativa do presidente da Federação Gaúcha de Futebol também conta com o apoio do Internacional e Juventude. No lado colorado, após a derrota para o Juventude, na partida da última quarta-feira, o vice de futebol colorado, Emílio Papaléo, reclamou de um pênalti não marcado para o Inter, do goleiro Douglas em Rodrigo Dourado. O árbitro era Bruno Arleu de Araujo-RJ.

“Faremos uma reclamação formal na CBF. Há um despreparo de quem apita. Não entendo por que o VAR não chamou o árbitro para revisar o lance. Faremos a reclamação, mas os jogadores estão cansados disto. Os jogadores se desmotivam. Fica difícil fazer futebol assim”, disse o dirigente colorado, após a derrota para o Juventude.