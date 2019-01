Gattuso se mantém tranquilo em relação ao futuro de Higuaín no Milan

Treinador não acredita que jogador poderá trocar o Milan para atuar no Chelsea

Técnico do Milan, Gennaro Gattuso se mantém confiante com a permanência de Gonzalo Higuaín na equipe. Com rumores de uma possível saída para o Chelsea, o jogador se tornou uma incógnita no time italiano, mas o treinador acredita em sua permanência no elenco.

Em entrevista realizada na última terça-feira (15), Gattuso ressaltou não confiar nas notícias que destacam o desejo do Hermano em atuar com os Blues.

Mais artigos abaixo

"Eu acredito no que ele faz durante a semana, como ele treina, como ele vive o grupo, como ele vive o dia com os companheiros. Neste momento há muitos rumores, mas ele treina bem, está bem, está bem com todos”.

No entanto, Gattuso precisou iniciar a final da Supercopa da Italia com o jogador no banco. De acordo com informações do Milan, o argentino estava com febre, fator que teria impossibilitado de atuar nos 90 minutos.

Mesmo entrando em campo aos 25 minutos da etapa final do lugar de Lucas Paquetá, o camisa 9 do Milan pouco pode fazer para evitar a derrota por 1 a 0. Com gols de Cristiano Ronaldo, a Juventus faturou o título da competição.