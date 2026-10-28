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O ex-atacante da Lazio Hernan Crespo acredita que sua antiga equipe tem a mentalidade necessária para conquistar seu primeiro título da Serie A desde a temporada 1999-00, após a goleada por 6 a 2 sobre o Sassuolo, fora de casa, na terça-feira. A lenda argentina atribuiu ao técnico Gennaro Gattuso a transformação da equipe de Roma e exigiu um pedido de desculpas de seus críticos.

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Ídolo argentino elogia impacto do treinador

Crespo está convencido de que a Lazio, ainda invicta, pode chegar ao título após alcançar 25 pontos em nove jogos com a goleada de terça-feira sobre o Sassuolo, que terminou com dez jogadores. Contratado até 2028, por dois anos, com opção de prorrogação, depois que Maurizio Sarri foi para a Atalanta, Gattuso, ex-técnico de Milan e Napoli, reconstruiu sua reputação em Roma. A recuperação veio após sua renúncia em abril, quando a Itália perdeu nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina na repescagem da Copa do Mundo.

Visitantes goleiam donos da casa com dez jogadores

Na mais recente vitória expressiva da Lazio, Kenneth Taylor abriu o placar aos dois minutos. Kristian Thorstvedt empatou após revisão do VAR, mas Gustav Isaksen e Romano Floriani Mussolini devolveram o controle da partida aos visitantes antes de Thorstvedt ser expulso, aos 30 minutos, por uma falta em Mattia Zaccagni.

Embora Sebastiano Esposito tenha descontado, Zaccagni marcou de cabeça após cruzamento de Isaksen antes do intervalo. No segundo tempo, Tijjani Noslin fez dois gols de fora da área, enquanto o goleiro Stefano Turati defendeu pênaltis cobrados por Zaccagni e Davide Frattesi, marcados após um toque de mão de Simone Cinquegrano e uma falta de Duje Caleta-Car em Isaksen.

Questionado pela Gazzetta dello Sport sobre a possibilidade de a Lazio disputar o Scudetto após vencer o Sassuolo, Crespo respondeu: "E por que não? Criou-se uma sintonia especial no grupo, e tenho certeza de que tudo isso se deve a Rino.

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"Gattuso sabe vencer e, acima de tudo, conhece as qualidades necessárias. Antes da tática e da técnica, vem o aspecto psicológico: se a cabeça não estiver no lugar, você não chega a lugar nenhum.

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"Veja, Rino trabalhou a mentalidade dos jogadores, convenceu-os a fazer determinadas coisas, motivou-os e ainda é uma força que impulsiona a equipe. Quando você tem um homem assim à frente do grupo, faz de tudo para satisfazê-lo: os jogadores dele atravessariam o fogo por ele."

Rivais da capital entram na disputa pelo título

Questionado se a equipe de Gattuso merece liderar a tabela diante das críticas anteriores ao trabalho dele na seleção italiana, Crespo acrescentou: "Merece plenamente. Oito vitórias e um empate: o que mais ele poderia ter feito? Na verdade, todos os que o criticaram pelo período na seleção agora terão de reconsiderar e pedir desculpas a ele... Mas, enfim, o futebol é um mundo estranho..."

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A vitória de terça-feira também deixou a líder quatro pontos à frente da rival Roma, terceira colocada, que somou 21 pontos sob o comando de Gian Piero Gasperini. Ao ser perguntado qual dos clubes da capital parece mais forte neste momento, o ex-atacante concluiu: "A Lazio é certamente a maior surpresa desta temporada, enquanto a Roma começou a construir as bases do que vemos hoje já no ano passado. Não vou me arriscar, mas repito o que disse antes: esta Lazio pode voar."

Rivais pelo título perseguem líder invicta

A vantagem de três pontos da Lazio na liderança será posta à prova na quarta-feira, quando a vice-líder Inter de Milão visitar o lanterna Venezia pela nona rodada. Mesmo que a Inter iguale sua pontuação, a equipe de Gattuso, que tem marcado muitos gols, já se firmou como candidata ao título antes de uma sequência intensa de jogos no outono. Manter a eficiência no ataque e melhorar nas cobranças de pênalti será fundamental para sustentar a campanha pelo Scudetto.