Gattuso não convoca Higuaín contra o Gênova: ''Poderia fazer mais''

Treinador disse que negociação com o Chelsea atrapalha o jogador argentino

O atacante Higuaín sequer foi relacionado para o jogo do Milan contra o Gênova, nesta segunda-feira (21), às 12h (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris. Em entrevista coletiva, Gattuso afirmou que o jogador "poderia fazer mais".

''Eu aceito a escolha de sair do time, assim como com o Bonucci, mas temos objetivos e penso neles'', afirmou.

''A partida de Higuaín ainda não é oficial, e eu não estou desapontado com ele. Sempre se comportou bem, nos deu drible e fluidez (...), mas ele poderia fazer algo mais e assim poderíamos fazer o nosso melhor'', completou.

''Estou preocupado com as ausências, mas também me preocupo quando não vejo o entusiasmo necessário'', finalizou.