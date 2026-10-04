Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
GattusoGOAL
Traduzido por

Gattuso: "Depois de Bósnia x Itália, não dormi por meses"

"Os episódios fazem a diferença. Fazem parte do nosso mundo e também da nossa vida". Foi o que disse Gennaro Gattuso no Festival do Esporte de Trento, ao falar de Bósnia-Itália. "Eu sempre disse isso, tenho que agradecer aos garotos e a todas as pessoas que trabalharam comigo porque me deram tudo o que tinham. Depois, é normal que seja uma ferida que vai permanecer pelo resto da vida", acrescentou o ex-treinador da Itália. "Mas não posso dizer nada.


Também sobre Bastoni: agradeci a ele, o erro faz parte do jogo, ele certamente não se expulsou de propósito. Ficam as coisas boas que fizemos porque, e isso me incomoda, parece que só o resultado conta. Às vezes, também é preciso ver o que se faz e como se faz".


Claro", prosseguiu, "a cicatriz vai permanecer para sempre, mas eu gosto de olhar para a frente", embora "nos primeiros meses eu tenha tido dificuldade para dormir, fazia longas caminhadas para me cansar e conseguir fechar os olhos".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google