Gattuso: "Depois de Bósnia x Itália, não dormi por meses"

"Os episódios fazem a diferença. Fazem parte do nosso mundo e também da nossa vida". Foi o que disse Gennaro Gattuso no Festival do Esporte de Trento, ao falar de Bósnia-Itália. "Eu sempre disse isso, tenho que agradecer aos garotos e a todas as pessoas que trabalharam comigo porque me deram tudo o que tinham. Depois, é normal que seja uma ferida que vai permanecer pelo resto da vida", acrescentou o ex-treinador da Itália. "Mas não posso dizer nada.





Também sobre Bastoni: agradeci a ele, o erro faz parte do jogo, ele certamente não se expulsou de propósito. Ficam as coisas boas que fizemos porque, e isso me incomoda, parece que só o resultado conta. Às vezes, também é preciso ver o que se faz e como se faz".





Claro", prosseguiu, "a cicatriz vai permanecer para sempre, mas eu gosto de olhar para a frente", embora "nos primeiros meses eu tenha tido dificuldade para dormir, fazia longas caminhadas para me cansar e conseguir fechar os olhos".