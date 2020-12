Gatito Fernández no Botafogo: tempo de contrato e multa rescisória do goleiro

O paraguaio de 32 anos chegou ao Glorioso em 2017 e, desde então, virou um dos ídolos da torcida

Quando Gatito Fernández foi contratado pelo , em 2017, poucos poderiam imaginar que o paraguaio conseguiria se transformar em ídolo do torcedor alvinegro. Afinal de contas, era uma época em que a meta botafoguense ainda era defendida por Jefferson – um dos maiores na história do clube. No entanto, o guardião provou o seu valor e, através de atuações decisivas, virou um dos favoritos dos fãs.

Atuações de destaque, especialmente na hora de defender pênaltis, deram uma segurança mais do que necessária ao Botafogo. Com Gatito sob as traves, o Glorioso fez uma boa campanha na Libertadores em 2017 – na qual o paraguaio apareceu com destaque ainda na fase classificatória, ao defender pênaltis na disputa contra o Olímpia – e, também na marca da cal, ajudou o clube a conquistar o de 2018.

O excelente desempenho, aliado ao carinho da torcida, fez com que as partes acertassem uma renovação de contrato ainda em 2018: hoje o vínculo de Gatito com o Botafogo vai até 2021.

Qual é a multa rescisória de Gatito?

As boas exibições pelo Botafogo já atraíram olhares de clubes brasileiros e do exterior. Em 2017, o chegou a sondar o jogador; no final de 2018, o demonstrou interesse no atleta, após vender Marcelo Grohe, e o , rival do Alvinegro, também já apareceu como interessado no mesmo ano.

O goleiro, contudo, possui duas multas rescisórias distintas: uma é válida para clubes do exterior, outra se resguarda em relação ao mercado nacional.

Caso um clube estrangeiro queira tirar Gatito do Botafogo, a multa rescisória é de 4 milhões de euros – cerca de R$ 24 milhões na cotação atual.

Já para o marcado brasileiro, o valor a ser pago seria na casa dos R$ 20 milhões.

Mais recentemente, em meio às dificuldades do Flamengo para renovar o contrato com Diego Alves, a torcida do começou a pedir para a diretoria flamenguista fazer um esforço para tirar o paraguaio do Botafogo.