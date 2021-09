Gastos da Premier League chegam a R$ 7,7 bilhões na janela; veja os principais reforços

Times ingleses trouxeram nomes como Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, mas gastaram menos que em anos anteriores

Times da Premier League gastaram cerca de R$ 7,7 bilhões em novas contratações - um valor menor do que em anos anteriores -, mas significativo: vários nomes de peso chegaram e irão atuar no Campeonato Inglês.

De acordo com a análise financeira da Deloitte, consultoria inglesa, foi a menor janela das 20 equipes da primeira divisão inglesa desde 2015, em termos de valores. Claro: nomes como Cristiano Ronaldo, por exemplo, relativamente baratos, chegam com altos saláriose impacto extra-campo.

Mas quais foram as principais transferências envolvendo clubes da Premier League? Quem chegou e vai fazer barulho?

Quais foram as principais contratações na Premier League para 2021-22?

Por mais que os valores apontem para nomes como Lukaku e Grealish, difícil não começar uma lista de chegadas sem falar de Cristiano Ronaldo.

Repatriado pelo Manchester United, chega com direito a tapete vermelho para ser um das maiores estrelas do futebol inglês. No total, custou cerca de 15 milhões de euros aos Red Devils: uma pechincha considerando a qualidade do português. Além do ídolo, o United também trouxe nomes como Jadon Sancho e Raphael Varane. Um mercado dos sonhos para o time comandado por Ole Gunnar Solksjaer.

Mas Cristiano não foi o único goleador que estava em um time italiano a retornar para a Inglaterra: o Chelsea pagou 115 milhões de euros para contratar Romelu Lukaku. O atacante, vivendo a melhor fase de sua carreira, chega para ser a estrela de um conjunto que já venceu a Liga dos Campeões na última temporada.

Outra nova grande peça é Jack Grealish no Manchester City. Um investimento de 117,5 milhões de euros, o maior na história envolvendo dois times da Premier League. Além de Grealish, a equipe também adicionou Kayky, joia do Flu, por dez milhões.

Liverpool e Everton foram outros dois times tímidos no mercado: os Reds só gastaram 40 milhões de euros para trazer o zagueiro Ibrahima Konaté, enquanto os Toffees investiram dois milhões de euros em Demarai Gray - além de trazerem, de graça, Salomón Rondón, venezuelano indicação de Rafa Benítez.

Já o Arsenal pagou caro para remodelar seu elenco: Ben White por 58,5 milhões, Odegaard por 35, Ramsdale por 28, Tomiyasu por 18,6, Lokonga por 17,5 e Nuno Tavares por 8. No total, 165,6 milhões de euros investidos para tentar reverter os resultados ruins neste início de temporada. Enquanto isso, o Leicester também resolveu investir no futuro, trazendo os jovens Patson Daka e Soumaré, além do veterano Vestergaard.

O brasileiro Emerson Royal foi o grande destaque na janela do Tottenham, chegando do Barcelona por 25 milhões de euros. Mesmo preço que o clube pagou por Bryan Gil, ex-Sevilla. Pepe Sarr, meio-campista de 18 anos do Metz, fechou o mercado.

Fora dos principais candidatos a título e competições europeias, até mesmo times como Aston Villa (Buendía, Ings e Bailey), Brighton (Mwepu e Cucurella), Burnley (Cornet), Crystal Palace (Guehi, Andersen e Edouard), Leeds (Daniel James e Firpo), Newcastle (Willock) e West Ham (Zouma e Vlasic) investiram em atletas custando mais do que 15 milhões de euros.