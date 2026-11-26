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Gian Piero Gasperini elogiou Donyell Malen após o empate emocionante da Roma por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain no Parc des Princes. O técnico descreveu o holandês como um dos melhores atacantes do mundo, apesar de surpreendentemente deixá-lo no banco no início da partida na capital francesa.

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Rodízio estratégico em Paris

Gasperini surpreendeu na escalação na capital francesa ao deixar nomes importantes como Malen e Paulo Dybala fora do time titular. Sem eles, Matias Soule e Castro receberam a missão de comandar o ataque contra um PSG que o técnico da Roma descreveu como o melhor time do futebol atualmente. A decisão deu resultado: a Roma conquistou um ponto suado em um confronto europeu eletrizante.

Ao explicar suas escolhas após a partida, Gasperini destacou o desgaste físico provocado pela sequência apertada de jogos. “Sim, esse pode ser um dos motivos, mas há muitos outros. Soule jogou, e depois Castro substituiu Malen. Malen tinha disputado muitos jogos pelo campeonato, incluindo o contra o Parma, além das duas partidas pela seleção. Fiquei feliz por poder utilizá-lo no segundo tempo”, disse Gasperini, segundo o TUTTOmercatoWEB.

Malen entre os melhores do mundo

Apesar de ter deixado Malen inicialmente no banco, Gasperini não escondeu a admiração pela capacidade técnica do jogador. O atacante teve impacto ao entrar em campo e converteu um pênalti. O técnico da Roma colocou o ex-jogador do Borussia Dortmund entre os grandes talentos do futebol mundial, destacando sua eficiência diante do gol e sua velocidade explosiva.

“Neste momento, ele certamente está entre os melhores [do mundo] pela capacidade de marcar gols, pela velocidade, pela qualidade da finalização, pela rapidez para finalizar e por saber criar situações”, afirmou Gasperini. O técnico, porém, fez uma ressalva tática bastante franca sobre a atuação de seu destaque após sair do banco. “Preciso dizer que ele não rende tão bem quando entra no decorrer do jogo. É muito melhor quando começa jogando, o que significa que provavelmente precisa, por causa de seu porte físico, se aquecer ou entrar no ritmo da partida desde o início”, acrescentou.

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Todos se sentem titulares

Uma lógica semelhante orientou a decisão de Gasperini sobre Dybala, que havia acabado de voltar após um mês afastado e atuado por pouco tempo no fim de semana anterior. Por acreditar que o ritmo e os espaços no segundo tempo seriam mais favoráveis ao experiente armador, o técnico da Roma ressaltou que começar no banco não é motivo de desprestígio no elenco.

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“O mesmo vale para Dybala, que estava voltando após um mês fora e jogou boa parte da partida no domingo passado. Insisto em dizer que não temos reservas nem titulares. Neste grupo, quem entra em campo se sente importante e titular, mesmo que entre durante o jogo ou comece jogando”, explicou.

Respeito entre mestres da tática

A partida também marcou o reencontro de Gasperini com o técnico do PSG, Luis Enrique, 15 anos depois de seus confrontos anteriores. Os dois demonstraram respeito mútuo após o apito final e reconheceram a qualidade do espetáculo que haviam acabado de protagonizar. Gasperini observou que enfrentar os times de Luis Enrique continua sendo um desafio complexo, independentemente da época, e elogiou a evolução do espanhol, que se tornou um vencedor de títulos em série.

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“Também foi bonito que, no fim do jogo, eu e Luis Enrique dissemos um ao outro: ‘Que jogo bonito’. Tivemos essa sensação. Não é fácil, no banco, ter a sensação de estar vendo um jogo bonito, diferente”, refletiu Gasperini.