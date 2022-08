Gary Neville sobre Man United: "É um feito gastar 1 bilhão de libras e ser tão ruim assim"

Ídolo dos Diabos Vermelhos não poupou críticas ao time de Erik ten Hag após a goleada por 4 a 0 para o Brentford

A goleada sofrida pelo Manchester United para o Brentford, por 4 a 0, não deve ser esquecida por um bom tempo. Tanto internamente no clube, quanto pela torcida, o resultado pode trazer diversas consequências a todos.

O ex-jogador do Manchester United e ídolo, Gary Neville, que atua como comentarista na TV inglesa, foi duro e não poupou palavras para tentar descrever o que ele considerou o pior primeiro tempo do United que ele já viu como torcedor.

O resultado foi construído em 35 minutos da primeira etapa, quando saíram os quatro gols da equipe mandante. Neville falou que a primeira etapa parecia um jogo de "homens contra o sub-9".

"Se você pensava que não poderia piorar, piorou. Eu estou tentando pensar em uma coisa que o Manchester United fez de bom no primeiro tempo e não consigo pensar em nenhuma. Eu assisto o United por 42 anos e eu não consigo lembrar um momento que foi tão ruim como a primeira etapa [do jogo contra o Brentford]", vociferou Neville.

O ex-lateral-direito do time de Manchester também apontou a família Glazer - dona do clube - como os principais culpados pela atual situação do clube e criticou a política de transferências, falando que faltou planejamento e apoio da diretoria com o técnico Erik ten Hag.

"É um feito gastar 1 bilhão de libras e ser tão ruim assim. Não precisa de muita coisa para desmantelar esse time do Manchester United. É necessário apenas um pouco de organização, um pouco de luta e você chega lá. Se você atrapalhá-los um pouco e marcar um gol, vai perceber o quão frágeis são", falou Neville.