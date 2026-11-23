Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Manchester United não consegue se recuperar. Com Mauricio Pochettino no banco de reservas pela primeira vez, os Red Devils sofreram outra derrota amarga para o rival histórico Liverpool.

Em Anfield, o time de Iraola dominou a partida e, aproveitando também a expulsão de Yoro logo no início, venceu o United por 4 a 0. O placar poderia ter sido ainda mais amplo para os Reds.

Após a partida, na Sky Sports, o ex-capitão do Manchester, Gary Neville, criticou duramente as primeiras escolhas de Pochettino e a postura dos jogadores. O ex-lateral mirou especialmente De Ligt, que voltou a ser titular e teve uma atuação desastrosa durante todo o jogo.

"Quando vi o nome dele entre os titulares, fiquei perplexo. Eu o tinha visto em Como e ele estava completamente fora de forma. Ele deveria dar cobertura a Yoro e não fez isso. Já teve dificuldades nos primeiros 10 minutos. Devo dizer que o posicionamento de Yoro e sua capacidade de cobrir os espaços às suas costas são ruins. Muito ruins. Yoro precisa saber se deslocar e dar cobertura ao outro zagueiro: você tem que dar cobertura ao seu companheiro, mas ele não faz isso. É uma atuação ruim do Manchester United como um todo".

Publicidade Publicidade

Visivelmente agitado e irritado, Neville protagonizou então uma cena que logo se tornou viral. Ao falar do time, que considerou sem atitude, e pedir aos jogadores que acordassem, Neville começou a dar tapas no próprio rosto ao vivo na televisão, gritando: "Vocês precisam acordar! Acordem! Vocês são o Manchester United".