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Gary Neville pediu a Michael Carrick que aposte na experiência e deixe o jovem Shea Lacey fora da escalação titular contra o Aston Villa. O Manchester United caiu para a zona de rebaixamento, o que levou o ídolo do clube a pedir cautela para o confronto decisivo pela Premier League.

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United entra na zona de rebaixamento

O United caiu para a zona de rebaixamento da Premier League após a vitória do Nottingham Forest sobre o Manchester City. A queda preocupante aumentou a pressão sobre o técnico Carrick antes do confronto com o Aston Villa.

A equipe de Carrick mostrou espírito de luta na Champions League durante a semana. Depois de ficar dois gols atrás, conseguiu uma vitória importante sobre a Roma. Lacey teve papel decisivo na reação após entrar no fim da partida. Agora, o adolescente disputa uma vaga entre os titulares contra o Villa.

Neville pede experiência em vez de juventude

Apesar da boa atuação de Lacey ao sair do banco no meio da semana, Neville pediu a Carrick que resista à tentação de escalar o jovem como titular. O ex-defensor acredita que a crise atual exige jogadores experientes e já testados. Em entrevista à NBC Sport, Neville alertou contra a ideia de depender dos jovens para salvar a temporada.

“Eu não diria que é hora de escalar os garotos, é hora de apostar na experiência”, afirmou. “Acho que escalar jovens é algo que se faz quando, para começar, há garotos talentosos, mas quando se está absolutamente desesperado. Este é o momento de ele colocar seu melhor time em campo, e os jogadores precisam corresponder.”

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Emoção encobre problemas táticos mais profundos

Neville admitiu estar chocado ao ver seu ex-clube entre os três últimos colocados e disse que a situação serve como um alerta. Ele também ressaltou que a reação na competição europeia foi impulsionada pelo ambiente, e não por uma proposta tática sustentável.

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“É incrível ver o clube entre os três últimos, é um choque de realidade. O que aconteceu naquela noite de quarta-feira foi emoção”, acrescentou Neville. “O Manchester United marcou aquele gol e, em noites europeias, já vimos antes a emoção levar uma equipe a atacar repetidas vezes. A atmosfera é eletrizante, mas isso não vai ajudar você a superar todos os momentos difíceis.

“É preciso ter desempenho, padrões e metodologia. Como jogador, você precisa de algo consistente e de um estilo de jogo definido. O Manchester United tem sido muito, muito ruim nesta temporada. Se chegar à pausa para as seleções na zona de rebaixamento, será uma situação desesperadora, desesperadora.”

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Um teste decisivo contra o Aston Villa

O United recebe o Aston Villa em Old Trafford hoje, sabendo que precisa melhorar com urgência seu desempenho nas competições nacionais. A partida representa um grande teste para a abordagem tática de Carrick.