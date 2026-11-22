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A lenda do Manchester United Gary Neville fez duras críticas após a derrota por 4 a 0 de "seu" time para o Liverpool. À Sky Sports , o ex-zagueiro disse não entender a escalação de Matthijs de Ligt, que voltou a ser titular na Premier League após 357 dias, e afirmou nunca ter visto um United tão ruim.

Para Neville, os problemas começaram pela atitude dos jogadores. "Nunca vejo os jogadores na ponta dos pés, atentos... É como se não estivessem concentrados em absolutamente nada. Muitos jogadores ficam assim", diz Neville, fazendo uma expressão sem emoção.

"É assim que eles ficam! O que está acontecendo?", diz a lenda do clube, antes de dar dois tapas no próprio rosto. "Acorda, acorda! Você joga pelo Manchester United!"

Roy Keane ri da imitação de Neville de um jogador concentrado. "Mas onde está isso?", prossegue Neville, em tom sério. "Nunca vejo os jogadores rastejarem. Nunca vejo isso", diz ele, referindo-se a uma postura mais ativa.

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O United já sofreu 34 gols em todas as competições. Nenhum outro time das cinco principais ligas da Europa sofreu tantos gols. Por isso, Neville é particularmente crítico em relação à defesa e à política de contratações do clube.

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"Isso é resultado de negligência", acredita Neville. "A negligência está no fato de que não contratam defensores durante as janelas de transferências, porque já vemos isso há dois ou três anos."

Um dos defensores que deixou uma impressão ruim foi De Ligt. O jogador da seleção holandesa cometeu um erro de avaliação que levou ao cartão vermelho de Leny Yoro. O United sofreu um gol na cobrança de falta seguinte, batida por Dominik Szoboszlai, e disputou o restante de uma partida em que não teve chances.

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"No momento em que De Ligt arranca, Yoro precisa se aproximar dele em até dez metros, e Dalot também precisa se aproximar. Isso é muito ruim da parte de Yoro e Dalot."

"De Ligt faz uma bagunça. Ele não conseguia acreditar, mas já jogou como zagueiro antes. Não conseguia acreditar que Yoro não estava lá. Então Yoro faz contato, o que é imprudente. Sinceramente, não poderia ser pior. Os quatro defensores só pensam nas próprias tarefas. Eles estão com medo."

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"Quando ouvimos as escalações, ficamos muito surpresos de imediato", prossegue Neville. "Depois disso, não achei que o United venceria e já suspeitava que sofreria muitos gols e cometeria erros."

"Talvez as opções no banco também não sejam ótimas, mas a situação é realmente desesperadora e é cansativo vê-los jogar. As opções de Mauricio Pochettino não são ótimas, mas não entendi a escolha por De Ligt."

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"Eu também já passei um ano afastado e é muito difícil voltar ao ritmo em uma partida assim. Não digo que seja impossível, mas, como zagueiro, primeiro você precisa voltar a se situar em campo."

"Você o viu em Como , correndo para todos os lados. É quase como se ele não soubesse o que está acontecendo. Eu também passei por isso quando voltei aos 32 anos, mas ele, é claro, também tem experiência."

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"Fiquei muito surpreso por ele ter jogado, mas os outros também não foram exatamente bem", afirma Neville, que diz nunca ter visto um Manchester United pior. "Este é o pior período pelo qual o Manchester United passou em 54 anos."

"Isso é um fato. O pior time da Europa defensivamente, na penúltima posição do campeonato... Eles nunca começaram tão mal", afirma Neville. O recém-chegado técnico Pochettino reconheceu que sua equipe está envolvida em uma luta contra o rebaixamento. Os Diabos Vermelhos estão em 19º lugar.