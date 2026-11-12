Compartilhar Siga GOAL no Google

Gary Neville fez duras críticas à direção do Manchester United após a demissão de Michael Carrick. O ex-capitão do clube acusou o United de agir com “falta de classe” no tratamento dado ao lendário meio-campista, ao mesmo tempo em que preparava o elenco atual para uma rotina extenuante sob o comando do provável sucessor, Mauricio Pochettino.

Publicidade

Indefinição em Carrington

O Manchester United confirmou a saída de Michael Carrick na quinta-feira, encerrando um longo período de incerteza. Apesar das diversas notícias de que sua saída era iminente, o ex-meio-campista continuou a comandar os treinos em Carrington na terça e na quarta-feira.

A decisão definitiva sobre o futuro de Carrick foi tomada na quarta-feira, após uma reunião de alto escalão em Mônaco. O diretor de futebol Jason Wilcox e o diretor-executivo Omar Berrada viajaram ao principado para se reunir com o coproprietário Sir Jim Ratcliffe e concluir a troca de treinador. Segundo relatos, Mauricio Pochettino está cotado para substituí-lo.

Uma condução desajeitada e sem classe

Durante o podcast Stick to Football, gravado antes do anúncio oficial, Neville demonstrou incredulidade com a sequência dos acontecimentos. Para ele, a distância não deveria atrasar uma decisão tão importante sobre o emprego de um treinador, deixando-o sem saber o que acontecerá.

“Estamos aqui hoje gravando este programa sabendo que Michael Carrick será demitido amanhã, sabendo que estão conversando com Mauricio Pochettino, sabendo que conversaram com [Julian] Nagelsmann e [Eddie] Howe. E, aliás, deveriam fazer isso. Não estou dizendo que não deveriam”, afirmou Neville.

Publicidade Publicidade

Ele condenou a demora da diretoria em comunicar a decisão após a reunião. “Mas o fato de estarem em Mônaco agora e não poderem demiti-lo hoje, sabendo que isso vai acontecer, me parece um pouco desajeitado, um pouco sem classe”, acrescentou. “Acho que, se você mora em Mônaco, não pode deixar um sujeito esperando por 24 ou 48 horas só porque mora em Mônaco. Isso não pode acontecer.”

Tópicos relacionados

Temor do rebaixamento e uma solução física rigorosa

A passagem de Carrick pelo comando da equipe se deteriorou rapidamente depois que ele recebeu um contrato definitivo até 2028, em maio do ano passado. Ele havia assumido interinamente em janeiro, mas sua equipe teve um início desastroso na atual temporada. O time conseguiu apenas uma vitória em 10 partidas do campeonato e amarga a zona de rebaixamento, com somente oito pontos.

Com Pochettino perto de assumir, Neville alertou o elenco atual para se preparar para uma mudança drástica na preparação física. “Uma coisa que sabemos sobre ele é que faz seus jogadores correrem e coloca a preparação física no topo das prioridades. Seus times sempre tiveram bom condicionamento físico, tenham vencido ou não”, explicou Neville.

Publicidade

“Costumávamos treinar no centro de treinamento do Tottenham quando eu estava com a Inglaterra, e eles tinham aquela terça-feira. Estou chamando de ‘terça-feira do terror’, mas não era esse o nome. Era algo parecido. Naquela época, o treino de corrida dele era famoso pelo que fazia com todas as equipes: ele as fazia correr”, acrescentou. “Para ser justo, os times dele sempre tiveram bom condicionamento físico. Acho que essa é uma questão que ele vai resolver imediatamente. É claro que agora tem muita experiência e sabe como treinar uma equipe.”

Desafio imediato para evitar o rebaixamento

A esperada chegada de Pochettino, que já comandou Tottenham, Chelsea, Paris Saint-Germain e Estados Unidos, sinaliza uma mudança urgente de estratégia para o clube. O argentino terá de recuperar imediatamente a confiança de um elenco que não demonstra nenhuma e afastar o United da zona de rebaixamento da Premier League.