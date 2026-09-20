Gary Neville: assisti aos piores 15 minutos do Manchester United na minha vida

Gary Neville, ídolo do Manchester United, acredita que os 15 minutos em que assistiu à partida de seu antigo clube contra o Fulham foram os piores que já viu em 46 anos acompanhando o clube.
O Manchester United deu continuidade ao seu mau início na atual temporada com o empate por 1 a 1 no estádio Craven Cottage, onde Lisandro Martínez marcou um cômico gol contra antes de Matheus Cunha salvar o ponto do empate com um chute desviado nos minutos finais da partida.
O desempenho do Manchester United não foi nem um pouco impressionante durante a maior parte do jogo, e Neville ficou chocado com o quão mal atuaram e com o que considerou uma falta de empenho.
De fato, o homem de 51 anos sentiu que a situação foi péssima, como nunca havia visto antes em nenhuma equipe do Manchester United.
Neville disse no canal "Sky Sports": "Acompanho o Manchester United desde que eu tinha cinco anos, e estes foram os piores 15 minutos que vi na minha vida. Um desempenho vergonhoso. Nunca vi tanta indolência. O que está passando pela cabeça do Carrick?".
E acrescentou, segundo o que noticiou o jornal "Metro": "Acho extremamente difícil andar de um lado para o outro. Nunca se deve caminhar em um campo de futebol. É algo estranho".
E prosseguiu: "São alguns minutos das camisas azuis jogando contra as camisas brancas, e depois a situação se inverte; é uma partida de futebol estranha".
E concluiu suas declarações: "Nenhum dos dois lados vai evoluir com essa indolência. Basta olhar para eles: estão andando!".
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