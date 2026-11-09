Compartilhar Siga GOAL no Google

Gary e Phil Neville, ídolos do Manchester United, fizeram uma avaliação contundente das atuais opções defensivas do clube após o caótico empate por 4 a 4 com o Aston Villa. Os ex-jogadores acreditam que a falta de contratações para a defesa deixou o Manchester United em uma situação perigosa, que pode ameaçar sua permanência na primeira divisão.

Publicidade

Jogo caótico de oito gols em Old Trafford

O Manchester United chegou à pausa para os jogos de seleções de novembro na 18ª posição da Premier League após uma atuação defensiva desastrosa. Os donos da casa ficaram dois gols atrás no placar em apenas cinco minutos, após gols em rápida sequência de Alysson e Nicolas Jackson.

O time de Michael Carrick reagiu antes do intervalo e empatou com um pênalti convertido por Bruno Fernandes e um gol do ex-meio-campista do Aston Villa Youri Tielemans. No entanto, os visitantes retomaram o controle no segundo tempo, com um pênalti de Josh McGinn e um quarto gol marcado por Leon Goretzka.

Diante da perspectiva de uma derrota prejudicial, o United salvou um ponto nos acréscimos. Os reservas Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu marcaram nos minutos finais para garantir o empate por 4 a 4, evitando que o clube caísse para a última posição da tabela.

Irmãos Neville criticam opções defensivas

O jogo terminou com uma defesa improvisada, formada por Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven e Dorgu. Em entrevista à NBC Sports, Gary Neville apontou as movimentações do clube na janela de transferências do verão como a causa do caos.

Publicidade Publicidade

“O motivo pelo qual o Manchester United sofreu quatro gols é que não investiu na defesa durante a janela de transferências”, disse. “Todo mundo sabia que precisava fazer isso, que precisava de defensores. Os atuais cometem erro atrás de erro. Os defensores que terminaram aquele jogo vão levar o time ao rebaixamento. Olhem os erros defensivos… todos nós insistimos durante a janela de transferências que eles precisavam contratar defensores. Precisavam antecipar o orçamento para transferências e contratar defensores.”

Tópicos relacionados

Seu irmão Phil compartilhou da mesma opinião e destacou os quatro jogadores que terminaram a partida na defesa. “A linha de quatro que terminou o jogo, Mazraoui, Yoro, Heaven e Dorgu, leva o time ao rebaixamento”, acrescentou. “Essa linha de quatro faz um técnico perder o emprego e, na minha opinião, não consegue manter o United na Premier League. Essa linha de quatro leva ao rebaixamento, é fraca. Não tem nível para jogar na Premier League.”

Problemas institucionais profundos

Com o empate, o United chegou a oito jogos sem vencer na liga e caiu para sua pior posição nesta altura de uma temporada desde 1986. Apesar desse cenário sombrio, Neville insiste que demitir Carrick não resolveria os problemas estruturais mais amplos em Old Trafford.

Publicidade

“Você pode maquiar os problemas e ter uma reação com a chegada de um novo técnico”, acrescentou o ex-capitão. “Quando o novo técnico chega, todo mundo fica feliz por alguns meses e, de repente, seis meses depois, tudo acontece de novo.

“Você pode continuar trocando de técnico e achando que essa será a solução. Mas, depois de oito técnicos em 12 anos, ficou provado que essa não é a resposta. Michael pode sair, Michael pode ficar, não sabemos. Os donos do clube não fazem ideia do que fazer.”

Publicidade

Ele continuou: “É sempre a mesma história. [Ruben] Amorim, [Erik] ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Carrick, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick. Alguns deles são técnicos de classe mundial que tiveram sucesso, há muitos técnicos jovens promissores nessa lista e ex-jogadores que também conhecem o clube. Nada disso funcionou porque, se você contrata mal, se tem um departamento de desempenho ruim, um departamento de contratações ruim e não tem uma liderança forte em toda a estrutura do clube, vai fracassar.

“Qualquer organização no mundo vai fracassar se não tiver uma liderança alinhada de cima a baixo, desde a diretoria e os donos até quem está em campo tentando jogar futebol. Há problemas reais dentro desse clube, com pessoas em cargos de alto escalão fazendo trabalhos que nunca fizeram antes.”

Publicidade

Luta pela permanência na Premier League

O United chega à pausa para os jogos de seleções de novembro na zona de rebaixamento, o que coloca enorme pressão sobre a comissão técnica e a direção. Na volta, o Manchester United precisará encontrar rapidamente uma forma de conter as falhas defensivas e conquistar pontos cruciais para sair da zona de perigo.

Com a aproximação da janela de transferências de janeiro, as atenções se voltarão para a diretoria em Old Trafford. Os donos do clube terão de decidir se disponibilizarão recursos para os reforços defensivos que Neville considera necessários para garantir a permanência na primeira divisão.