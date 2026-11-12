Gary Neville alerta Pochettino: não aceite treinar o Manchester United sem esta condição

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Gary Neville, lenda do Manchester United, incentivou Mauricio Pochettino a recusar o comando dos Red Devils, a menos que uma única condição seja cumprida.

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O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira, a saída de Michael Carrick do cargo de treinador da equipe, após o começo decepcionante do Manchester United na atual temporada, confirmando sua intenção de nomear um novo técnico permanente o mais rápido possível, em meio a notícias de um acordo com o argentino Mauricio Pochettino.

O ex-treinador de Tottenham e Chelsea está atualmente com a seleção dos Estados Unidos, e o Manchester United terá de pagar 7,5 milhões de libras esterlinas para rescindir seu contrato.

Segundo os relatos, o Manchester United chegou a um acordo verbal com Pochettino para que ele se torne seu próximo treinador.

Mas o ídolo do Manchester United, Gary Neville, o alertou a não assumir o cargo caso os dirigentes não consigam garantir que ele tenha apoio no mercado de transferências.

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Neville disse à plataforma "The Overlap", através do programa "Stick to Football": "Se eu estivesse no lugar de Mauricio Pochettino agora, me protegeria literalmente ao máximo possível".

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E prosseguiu: "Ele fará isso em troca de uma recompensa. Então, deixe isso registrado no seu contrato. Mas, em segundo lugar, ele precisa de dois zagueiros no próximo mês de janeiro".

E completou: "Ele tem que insistir em conseguir dois zagueiros em janeiro. Ele tem que insistir em conseguir um orçamento no próximo verão, e tem que insistir em conseguir um orçamento posterior. Eles têm que dar isso a ele, caso contrário ele não deveria aceitar o emprego".

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"A pior defesa da Premier League"

Neville acrescentou: "Já se gastou algum dinheiro no meio-campo, e eles precisam conseguir bons zagueiros".

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E continuou: "Quero dizer, olhem para a linha de quatro defensores com a qual ele terminou a partida no domingo, formada por Dalot na lateral esquerda, Noussair Mazraoui na lateral direita, Leny Yoro e Ayden Heaven".

E apontou: "Talvez seja a pior linha de quatro defensores da Premier League. Não conheço uma linha de quatro defensores pior do que essa na Premier League atualmente, se você assistir aos jogos".

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E emendou: "Não acredito que o Manchester United acabou com essa linha de quatro defensores".

Resultados catastróficos para o Manchester United

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O Manchester United caiu para as três últimas posições depois de ter revertido duas vezes a desvantagem de dois gols diante do Aston Villa no domingo.

Eles estenderam para oito partidas a sequência de jogos sem vitória, e seus únicos três pontos conquistados foram contra o Ipswich em agosto.

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A sequência de resultados catastróficos também incluiu a derrota por 4 a 1 para o Como e por 3 a 0 em casa para o Bournemouth.

Os dirigentes do United queriam demitir Carrick após esses dois resultados catastróficos, mas optaram por esperar até a data Fifa desta semana.

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E, após a longa demora em demiti-lo, correram o risco de ter de nomear um treinador interino para a partida contra seus rivais do Liverpool, em 22 de novembro.

Pochettino deve comandar a seleção dos Estados Unidos nas partidas de ida e volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti, antes de se transferir para o United caso o negócio seja oficializado.