Por onde passou, ele marcou gols em série. Ganhou a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 1986 e construiu uma carreira sem receber sequer um cartão amarelo: Gary Lineker entra para o Hall da Fama.

Às vezes, a classe de um craque está justamente na capacidade de não exibi-la. De fazer algo difícil parecer simples. Gary Lineker era esse tipo de jogador: sem movimentos desnecessários, sem truques para impressionar e nunca exagerado. Para fazer a diferença, ele precisava de apenas alguns metros, muitas vezes só de alguns segundos e, às vezes, de um único toque na bola.

Sua maior qualidade estava no que acontecia antes de a bola chegar até ele. Lineker olhava, via o que ia acontecer e se movimentava. Enquanto os outros ainda reagiam à situação, ele parecia já saber como o ataque se desenrolaria. Ele tinha o segredo dos grandes atacantes de área: uma espécie de relógio embutido que estava alguns segundos à frente do resto. Uma qualidade difícil de medir e ainda mais difícil de ensinar.

Na Antiguidade, isso teria sido chamado de ars celare artem: "a arte de esconder a arte". Era uma ideia à qual Quintiliano atribuía grande valor. Em Lineker, isso quase se tornou uma filosofia de futebol. Ele não tinha a força enorme do centroavante clássico, nem a classe técnica dos jogadores mais habilidosos. Não precisava driblar meia defesa e raramente buscava um gol impossível. Fazia algo que parecia muito mais simples: estava no lugar para onde a bola iria. Antes do zagueiro. Antes do goleiro. Às vezes até antes de um companheiro decidir tocar para ele.

Por sua esportividade e pela maneira como desempenhava seu papel de atacante, ganhou o apelido de "gentleman diante do gol". Em vez de travar duelo com os defensores, ele simplesmente tentava se antecipar a eles.

E os gols vinham naturalmente. Ele marcou na Inglaterra, na Espanha e até no Japão, onde encerrou a carreira. Também pela Inglaterra era especialmente letal, sobretudo quando o palco ficava maior e os adversários começavam a se cansar. Na Copa do Mundo de 1986, fez seis gols; quatro anos depois, na Itália, marcou mais quatro. Com dez gols em Copas do Mundo, tornou-se o primeiro inglês a alcançar essa marca.

O filho do verdureiro

Antes de o mundo conhecer aquele rosto eternamente simpático e aquelas comemorações de gol quase sempre contidas, Gary Winston Lineker era apenas o filho de um verdureiro de Leicester. Nascido em 30 de novembro de 1960, cresceu ajudando o pai, Barry, no mercado da cidade. Suas grandes paixões eram dois esportes tipicamente ingleses: futebol e críquete.

Por um tempo, não estava nada claro qual dos dois seria seu futuro. "Tive uma infância feliz e despreocupada", contou muitos anos depois ao The Observer. "Dos meus 11 aos 16 anos, achei que tinha mais chances no críquete do que no futebol", disse em entrevista ao The Independent.

Barry se levantava às quatro da manhã para ir ao mercado atacadista. Lá, comprava frutas que vendia durante o dia no mercado de Leicester. À noite, voltava para casa para cuidar da administração. Outra imagem da infância de Lineker é igualmente reconhecível: ele jogando futebol no jardim de casa. "Minha vida sempre girou em torno do esporte", disse ao The Observer.

Na escola, porém, havia quem duvidasse que Gary pudesse construir esse futuro para si mesmo. Ele não tinha o físico que faria alguém imaginar um atleta de alto nível e, quando decidiu se dedicar ao futebol, alguns professores o aconselharam a escolher uma profissão mais segura.

Felizmente, o Leicester viu algo que outros não viram. Em 1976, ele foi integrado às categorias de base do clube. Lineker tinha apenas 15 anos: magro, leve e ainda muito longe do atacante que mais tarde atormentaria defesas pelo mundo todo. Mas já possuía algo que academia nenhuma poderia lhe dar: noção de espaço e timing.

No boletim de seu diploma, que obteve em 1977, alguns professores escreveram que "o garoto se concentra demais no futebol" e que, por isso, "nunca conseguiria ganhar a vida". Foi uma daquelas avaliações erradas de que a história do esporte está cheia: um julgamento que talvez parecesse lógico naquele momento, mas que depois se revelou completamente equivocado.

Jock Wallace enxergou suas qualidades no futebol melhor do que ninguém e, alguns anos depois, lhe deu a estreia no time principal. "Ninguém podia imaginar o que havia naquele garoto", contou o treinador escocês ao El País, em 1986. "Ele não chamava atenção. Você podia olhar para ele o tempo que quisesse, mas ele simplesmente não se destacava. Ainda assim, eu sabia que ele tinha algo: havia um goleador dentro dele."

Lineker fez sua estreia no time principal no dia de Ano-Novo de 1979, contra o Oldham Athletic. No começo, ainda havia pouco de espetacular em seu jogo. Ele precisou esperar, crescer, ficar mais forte e conquistar seu espaço. Quando conseguiu, começou a marcar com a regularidade que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Ajudou o Leicester a voltar à divisão principal e, temporada após temporada, transformou-se no grande favorito da torcida em Filbert Street.

Na temporada 1983/84, fez 22 gols no campeonato. Um ano depois, chegou a 24 gols e foi artilheiro da First Division ao lado de Kerry Dixon. Em Leicester, começaram a perceber que Lineker estava grande demais para o clube. Seu talento precisava de um palco maior.

Quando deixou os Foxes no verão de 1985, seu contador marcava 103 gols em 216 jogos, distribuídos por sete temporadas: quatro na Second Division e três na First Division. O Everton levou a melhor e o contratou. Os Toffees eram naquele momento os atuais campeões da Inglaterra e pagaram cerca de 800 mil libras, o equivalente a pouco menos de um milhão de euros. Assim, trouxeram Lineker como sucessor de Andy Gray, de quem esperavam herdar a produção de gols. Lineker reagiu da forma de que mais gostava: marcando.

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Um ano para se firmar

No Everton, ele precisou de apenas uma temporada para causar uma impressão pela qual muitos jogadores precisariam de uma carreira inteira. Fez 40 gols em 57 jogos em todas as competições, 30 deles no campeonato, e tornou-se artilheiro da Inglaterra pelo segundo ano seguido. O Everton terminou como vice na First Division e perdeu a final da FA Cup para o Liverpool, mas Lineker já havia definitivamente se firmado no mais alto nível.

O mais curioso é que a temporada mais produtiva de sua carreira na Inglaterra não lhe rendeu nenhum título. Mas lhe deu algo talvez ainda mais importante: um lugar entre os grandes atacantes da Europa.

Enquanto isso, Lineker também começava a se tornar cada vez mais importante para a Inglaterra. Sua estreia pela seleção data de 26 de maio de 1984, quando o técnico Bobby Robson o colocou em campo no Hampden Park contra a Escócia. Ele tinha 23 anos e ainda não trazia exatamente a carreira internacional que se esperaria de uma futura estrela mundial. Também seu lugar nos Three Lions precisou ser conquistado passo a passo.

Seu primeiro gol pela Inglaterra saiu no ano seguinte. À medida que se firmava de vez no Leicester e no Everton, seu papel no time de Robson também ficava cada vez maior. No verão de 1986, Lineker já não era mais uma alternativa, mas o centroavante sobre o qual a Inglaterra podia construir suas ambições. Aos 25 anos, estava no auge de seu desenvolvimento. Faltava apenas uma coisa: um palco grande o suficiente para mostrar ao mundo o que a Inglaterra já havia descoberto. Esse palco seria a Copa do Mundo de 1986, o torneio que mudaria para sempre seu status como internacional.

Mas a aventura inglesa no México começou muito mal. Lineker chegou com o antebraço quebrado, e o time de Robson também teve um início ruim: derrota para Portugal e empate sem gols com Marrocos. Depois de dois jogos, a Inglaterra tinha um ponto, nenhum gol marcado e um risco real de eliminação.

Para avançar, a Inglaterra precisava vencer a Polônia. Lineker precisou de apenas 34 minutos para isso. Primeiro, completou um passe de Gary Stevens e bateu o goleiro. Depois, marcou o 2 a 0 em uma bola cruzada rasteira de Steve Hodge. Por fim, aproveitou uma intervenção infeliz de Józef Młynarczyk e completou seu hat-trick. Três gols em um tempo bastaram para levar a Inglaterra às oitavas de final. Com isso, Lineker se catapultou de uma vez por todas a um dos protagonistas do torneio.

Anos depois, o próprio Lineker apontaria justamente esse hat-trick como o melhor momento de suas duas Copas do Mundo. "Não porque tenham sido grandes gols", ponderou no site da FIFA. "Na verdade, acho que meus gols nunca foram."

A modéstia era, afinal, uma das grandes qualidades de Lineker. Mesmo quando olhava para as próprias virtudes, parecia preferir escondê-las um pouco. No México, ele ainda marcaria mais duas vezes, nas oitavas de final contra o Paraguai, elevando seu total a cinco gols em dois jogos. Nas quartas de final, o adversário seria a Argentina. E a história esperava por Lineker.

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Lineker se curva a Maradona

22 de junho de 1986, estádio Azteca, na Cidade do México. Alguns jogos simplesmente estão no calendário. Outros, em determinado momento, se tornam algo que vai além dele. Argentina x Inglaterra é um desses.

Maradona precisou de apenas quatro minutos para presentear a história do futebol com duas imagens que ficariam para sempre na retina e mal combinam entre si. Primeiro, enganou Peter Shilton com o que ele próprio mais tarde chamaria de "Mão de Deus". Depois, veio sua obra-prima, o "Gol do Século": Diego arrancou do próprio campo em jogada individual e transformou onze segundos em uma obra de arte. Mais de cinquenta metros, cinco adversários driblados, entre eles Shilton, e a bola finalmente no gol vazio.

O engano dá lugar à pura classe. É a demonstração máxima do diez, o camisa 10 que faria o mundo se apaixonar por seu futebol e levaria a Argentina ao título mundial. E Lineker? Ele vê tudo do outro lado do campo e pouco pode fazer. Anos depois, confessaria no site da FIFA: "Pela primeira vez na minha carreira, senti vontade de aplaudir um gol de um adversário."

Ainda assim, aquela tarde não terminou com os dois gols do camisa 10 argentino. Quando faltavam cinco minutos para o fim, John Barnes, com quem Gary havia construído um excelente entrosamento, avançou pela esquerda. Ele colocou a bola na segunda trave, e Lineker fez o que sempre fez: apareceu. Cabeçada, 2 a 1.

Pouco depois, Barnes armou praticamente o mesmo ataque mais uma vez e, por um instante, pareceu que a história ainda concederia à Inglaterra uma última chance. O atacante do Everton voltou a se atirar na bola cruzada, mas desta vez não foi o bastante.

A Argentina avançou. Maradona tornou-se campeão do mundo. Mas Lineker também levou algo consigo: graças ao seu gol contra a Albiceleste terminou como artilheiro da Copa do Mundo, como o primeiro inglês da história, e ganhou a Chuteira de Ouro. Foi a resposta definitiva a todos os que, anos antes, duvidaram que aquele garoto franzino tivesse futuro no futebol. Como sempre: em silêncio, sem muito alarde.

Lineker no Barcelona

Quando a Copa do Mundo no México terminou, o Barcelona já o aguardava. Terry Venables, assim como Lineker, um inglês, queria levá-lo para o Camp Nou. O clube catalão pagou cerca de 2,8 milhões de libras por isso, o equivalente ao valor atual de mais de 3 milhões de euros.

Outra língua, outro clima, outra maneira de jogar futebol. Mas o hábito de Lineker não mudou em nada. Em sua primeira temporada na Catalunha, fez 21 gols em todas as competições. E, sobretudo, marcou três vezes no jogo que, para muitos torcedores do Barcelona, vale mais do que qualquer outro.

Em 31 de janeiro de 1987, o Clásico contra o Real Madrid estava programado no Camp Nou. Lineker marcou três vezes, e o Barcelona venceu por 3 a 2. Com aquela partida, inscreveu definitivamente seu nome na história do Barça.

Sua passagem pelo Barcelona durou três temporadas. O título da liga não veio, mas Lineker conquistou a Copa do Rei em 1988 e, um ano depois, a Recopa Europeia. Ao todo, marcou 52 gols em 138 partidas oficiais.

Em 1988, algo mudou. Johan Cruyff tornou-se treinador do Barça e montou a equipe em torno de sua própria visão de futebol. Lineker também passou a atuar com mais frequência como ponta, longe do gol e dos espaços em que sua noção de timing e antecipação rendia melhor.

Ele seguiu marcando, mas entendeu que seu futuro agora estava em outro lugar. Por isso, no verão de 1989, era hora de voltar para casa.

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Itália 1990 e a FA Cup em Wembley

Terry Venables o esperava, agora como técnico do Tottenham. Lineker continuou de onde havia parado: 24 gols em sua primeira temporada de liga e, novamente, o título de artilheiro.

Então veio sua segunda Copa do Mundo, em meio ao seu segundo período na Inglaterra. Itália 1990 foi diferente do México. Lineker já não era mais o nome surpresa que de repente surgia no grande palco. Era o centroavante experiente de uma seleção inglesa que começava cada vez mais a acreditar que poderia ir longe.

No jogo da fase de grupos contra a Irlanda, no estádio Sant'Elia, em Cagliari, ele marcou. Aquela mesma partida também produziu o momento mais constrangedor de sua carreira. Por causa de problemas intestinais, foi obrigado a fazer suas necessidades no campo durante o segundo tempo. Anos depois, contaria o episódio com a ironia habitual: "Tentei pressionar um adversário, fiz força demais, relaxei e... mhhhhhh! Depois que aconteceu, tive mais liberdade de movimento do que nunca em uma partida. Nunca tinha visto defensores ficarem tão longe de mim!"

Depois de deixar para trás aquele incidente desconfortável, a estrela da Copa do Mundo de 1986 marcou dois pênaltis contra Camarões nas quartas de final. Na semifinal, em Turim, a Alemanha Ocidental o aguardava. Andreas Brehme colocou os alemães em vantagem, mas, quando faltavam dez minutos para o fim, Lineker empatou. Houve prorrogação e, depois, pênaltis.

Stuart Pearce e Chris Waddle desperdiçaram suas cobranças. A Inglaterra parou a onze metros da final, enquanto Lineker ficou nos quatro gols. A chance de ser novamente o artilheiro do torneio escapou. Mas, com seus dez gols em Copas do Mundo, ele se tornou o primeiro inglês a chegar à marca de dez.

Dessa derrota nasceu uma das citações mais conhecidas da história do futebol: "O futebol é um jogo simples: 22 homens correm atrás de uma bola por 90 minutos e, no fim, os alemães vencem."

A frase virou uma espécie de sabedoria popular do futebol. Às vezes, é preciso uma derrota dolorosa para tornar uma frase inesquecível.

Um ano depois, enfim veio um título. O Tottenham venceu o Nottingham Forest por 2 a 1 após a prorrogação na final da FA Cup, em Wembley. Lineker não marcou e ainda viu um pênalti seu ser defendido, mas, ainda assim, o jogo significou o fim de um período especial. Pela primeira vez, ele não precisou ser o protagonista. Às vezes, basta estar presente no momento certo.

Um ano depois, sua carreira internacional também chegou ao fim. Lineker foi com a Inglaterra para a Eurocopa de 1992, a um gol do recordista Bobby Charlton. No último jogo da fase de grupos, contra a Suécia, no qual a Inglaterra ainda brigava com tudo por uma vaga na próxima fase, o técnico Graham Taylor o tirou de campo no segundo tempo.

Lineker saiu sem saber que jamais voltaria a vestir a camisa da Inglaterra. A perseguição ao recorde de Charlton terminou ali: 48 gols em 80 partidas pela seleção. Com isso, ele segue até hoje na quarta posição da lista dos maiores artilheiros da história da Inglaterra.

O último capítulo

Em 1992, aos 31 anos, Lineker escolheu um destino que, para um jogador europeu de elite de seu calibre, era bastante incomum na época: o Japão. O atacante de Leicester assinou com o Nagoya Grampus Eight e tornou-se uma das estrelas internacionais que deveriam colocar a nova J.League no mapa.

Seu corpo, porém, começou a traí-lo cada vez mais. As lesões o deixavam fora com frequência cada vez maior e, em 1994, aos 33 anos, chegou a hora de parar. Depois de 23 jogos e nove gols no Japão, Lineker colocou um ponto final em sua carreira profissional. Tinha disputado quase 650 partidas por clube e seleção e marcado mais de 300 gols.

Hoje, ele não é lembrado apenas por seus gols, seus títulos de artilheiro e seus grandes sucessos. Há também outro número que talvez diga mais sobre ele do que qualquer outro.

É zero: zero cartões vermelhos, zero cartões amarelos. Em toda a sua carreira profissional. Um recorde quase inimaginável para um atacante que travou batalhas com defensores durante quinze anos, mas que, ao mesmo tempo, diz tudo sobre a maneira como Gary Lineker jogava futebol.

O que tornou o atacante de Leicester especial durante toda a carreira foi uma pequena vantagem: alguns metros, alguns segundos. O bastante para estar um passo à frente dos adversários, e às vezes até dos próprios companheiros, e empurrar a bola para as redes. Essa era sua arte.



