Garotos do Ninho e Boechat: Fla x Flu é marcado por homenagens

O clássico promete bastante emoção nesta quinta-feira (14) dentro do Maracanã

O Maracanã será palco para homenagens emocionantes no Fla Flu desta quinta-feira (14), pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Balões brancos e faixas em homenagem aos dez meninos mortos no incêndio do CT Ninho do Urubu foram distribuídos para torcedores. A solidariedade, aliás, se estenderá à torcida do Fluminense, que também terá balões brancos a serem lançados.

(Foto: Divulgação/Flamengo)

(Foto: Raisa Simplicio/Goal Brasil)

Além disso, o staff do Flamengo também preparou uma singela homenagem ao jornalista Ricardo Boechat, que faleceu na última segunda-feira (11) em acidente de helicóptero. Além de referência na profissão que amava, um outro amor de Boechat era justamente o Flamengo.

“Todos os times são campeões da Taça Guanabara”, diz Abel

Minutos antes de a bola rolar no Maracanã para a semifinal da Taça Guanabara, entre Flamengo e Fluminense, o técnico Abel Braga disse palavras emocionantes ao se referir aos dez meninos que morreram no incêndio do CT Ninho do Urubu, na última sexta-feira (08), e também citou a morte de seu filho, João Pedro, em 2017.

“Superar nós mesmos, o nosso limite e a nossa dor. A nossa dor vai ser eterna. Nós jamais vamos nos esquecer do que passou. Jamais eu vou esquecer do meu filho, do que aconteceu com ele. Mas eu tô de pé”, afirmou para o SporTV.

“Uma coisa pra mim que é extremamente importante, principalmente pelo lado da solidariedade, é que alguém vai passar para a final e alguém vai ser campeão, mas considerem-se todos os times do Rio de Janeiro campeões da Taça Guanabara”, finalizou antes de a bola rolar.

Antes e durante o clássico, torcedores de ambos os lados homenagearam constantemente as vítimas do incêndio.