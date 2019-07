Garoto jogou bola com Messi e seu filho nas férias: "ele agiu como um pai normal"

Garoto Mackenzie O’Neill bateu bola com o craque do Barcelona em Antígua e Barbuda. Camisa 10 está em férias na ilha do Caribe

Lionel Messi é uma figura que transcende as quatro linhas. É algo que já se sabia há algum tempo. Porém, o craque protagonizou recentemente uma bela história que mostra até onde chega o seu carisma e sua fama.

Ocorreu em Antígua e Barbuda, destino onde a família de Messi passa as férias. Ali, em uma tarde normal de praia, o pequeno Mackenzie O’Neill se encontrou com o craque da seleção argentina e do .

O camisa 10 jogava futebol com os seus dois filhos, Mateo e Thiago. Mackenzie O’Neill ficou maravilhado com a cena quando Jorge, pai de Leo, o convidou para brincar ao lado dos atletas.

¡EL SUEÑO DE MUCHOS❤️! Este pequeño niño tuvo la oportunidad de jugar junto a Lionel Messi y su hijo Thiago, en las playas de Barbuda donde el ‘10' del Barca disfruta de sus vacaciones. pic.twitter.com/0XwcYk2FDR — Toque Sports (@ToqueSports) July 23, 2019

O garoto foi procurado pelo diário Olé para falar sobre o encontro com Lionel Messi e explicou:

"Ele estava junto de sua família na praia. Eu estava só e comecei a jogar com a minha bola a uns poucos metros de onde eles estavam. Seu pai [Jorge] nos tirou uma bola para perguntar se eu queria jogar com eles. E logo jogamos futebol Thiago e Messi durante 45 minutos. Thiago é fantástico para a sua idade. Não é tímido para jogar. Jogar com Messi foi incrível. Ele não fala inglês, mas nos fazia sinais e, em seguida, ficava rindo", disse.

"A esposa de Messi [Antonella Roccuzzo] traduzia, porque ela fala muito bem inglês. Mais tarde, também até nadei com Messi em um bote e ficamos ali por muito tempo. Ele me subiu no colo dele e Thiago me seguia onde eu ia. Foi muito divertido. Ele atuou como um pai normal. Também me dei conta de que Leo aproveitava muito vendo seu filho jogar o futebol com outros jovens", acrescentou.

Perguntado se recebeu algum conselho de Lionel Messi, o jovem disse: "Não, porque ele não fala inglês. Porém, ver a sua habilidade foi suficiente para mim. Messi e sua esposa se despediram de mim com grandes sorrisos. Nunca vou me esquecer", concluiu.