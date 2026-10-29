Garoto dinâmico! Jovem promessa Bischof brilha no meio-campo enquanto a nova geração do Bayern dá show

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O jovem meio-campista do Bayern de Munique Tom Bischof comemorou a atuação após ditar o ritmo da vitória por 6 a 1 sobre o Magdeburg na Copa da Alemanha. Bischof, que deu uma bela assistência para Michael Olise, elogiou o apoio da torcida na Allianz Arena.

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Nova geração leva o Bayern à próxima fase da Copa da Alemanha

Tom Bischof foi um dos vários jovens talentos escalados como titulares na vitória do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o Magdeburg, pela segunda fase da Copa da Alemanha. Bischof atuou ao lado de Lennart Karl em um meio-campo reformulado.

Bischof causou impacto imediato ao encontrar Ismael Saibari com um belo passe. Saibari tocou para o lado, e Michael Olise abriu o placar.

A partida também teve David Santos Daiber saindo do banco para marcar seu primeiro gol pela equipe principal do clube.

Bischof destaca dificuldade imposta pelo Magdeburg e apoio da torcida

Ao comentar sua atuação, Bischof reconheceu que o Magdeburg dificultou a vida do Bayern pelo centro do campo no início da partida. “Sabíamos que eles têm qualidade e jogam um bom futebol”, disse Bischof.

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“Eles tentaram nos perseguir pelo campo todo. Não é tão fácil, mas esperávamos por isso.”

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“No fim, foi uma vitória mais do que merecida para nós. É muito bom jogar diante da torcida. Ela sempre nos apoia, e é incrível jogar na Allianz Arena”, acrescentou.

Auxiliar Danks destaca controle no segundo tempo

O auxiliar técnico Aaron Danks elogiou os jovens jogadores pela adaptação à marcação pressão do Magdeburg após o intervalo. “No segundo tempo, encontramos nosso ritmo, e isso nos deu o controle”, observou Danks.

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“Estou muito feliz hoje, mas não foi fácil.”

Os passes criativos de Bischof e as jogadas ofensivas cheias de energia de Karl foram fundamentais para superar a estrutura defensiva do Magdeburg.

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Jovens talentos estão prontos para jogar o Der Klassiker

Depois de passarem pelo teste na Copa da Alemanha, Bischof e os jovens talentos do Bayern seguem prontos caso sejam chamados para o importante confronto de sábado contra o Borussia Dortmund.

O espírito de equipe entre os jogadores mais jovens continua a ampliar as opções do Bayern para rodar o elenco.

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O Bayern agora volta toda a atenção para conquistar os três pontos no Der Klassiker.