Garota invade campo e ganha camisa de Cristiano Ronaldo na Irlanda

Cristiano Ronaldo costuma fazer a diferença há muito tempo dentro e fora do campo. Desse vez, a estrela portuguesa fez a diferença para uma torcedora da Irlanda, de apenas 11 anos, que o perseguiu dentro de campo.

O atacante do Manchester United passou por uma noite frustrante no Aviva Stadium, desperdiçando grandes oportunidades no empate em 0 a 0, mas seu humor estava leve o suficiente para afastar a segurança depois de ver uma jovem "invasora" correndo em sua direção.

Addison Whelan, que joga na equipe de sub-13 do Shelbourne, da Irlanda, sonha em se tornar profissional um dia, e ela era a grande fã em questão.

Depois do apito final, Whelan viu a oportunidade de encontrar Cristiano Ronaldo e pedir sua camisa. Ela viu as barreiras do campo serem removidas, e não pensou duas vezes para ir atrás do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

Ela contou à RTE sobre sua aventura: “Havia seguranças correndo atrás de mim e vindo pelo outro lado. Então, eu corri para o meio-campo, mas eles me pegaram. Eu gritava o nome do Ronaldo.”

Whelan passou a descrever o momento como um “sonho que se torna realidade”, com uma valiosa lembrança do encontro com o atacante português

Ele já interagiu, por muitas vezes, com vários desses invasores de campo ao longo dos anos, com um até tirando uma selfie em campo durante uma partida de qualificação para o Euro 2020, entre Portugal e Lituânia em novembro de 2019.

Sua última demonstração de afeto por aqueles que o idolatram, acabou criando uma memória especial para uma torcedora do futebol irlandês, mas muitos outros já ficaram decepcionados.