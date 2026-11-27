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Gareth Bale estaria à frente de uma iniciativa para voltar ao centro do futebol espanhol, mas agora suas ambições estão fora de campo. O ex-jogador do Real Madrid e ídolo do País de Gales lidera um consórcio que busca adquirir uma participação majoritária no Sevilla, embora sua oferta inicial tenha encontrado um obstáculo significativo.

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Diferença de valores trava tentativa de Bale de comprar o Sevilla

O ídolo galês reuniu, por meio de seu grupo de investimentos, cerca de 150 milhões de euros para adquirir o controle do clube andaluz. O valor, porém, não atendeu às expectativas de quem atualmente detém o poder no Sevilla e exige uma proposta bem mais alta para abrir mão do controle.

Segundo o AS, Bale agora procura novos parceiros financeiros para reforçar a oferta e reduzir a distância considerável entre os recursos de seu grupo e o preço pedido.

A situação no Ramon Sanchez-Pizjuan é complicada por uma dívida significativa de 180 milhões de euros com o Goldman Sachs, banco de investimentos encarregado de conduzir a possível mudança de controle. Como a instituição deve reduzir a lista de interessados a dois ou três candidatos com mais recursos na semana do Natal, o ex-jogador do Tottenham Hotspur está sob pressão para obter mais recursos. A diferença entre o valor disponível e o preço pedido obrigou Bale, de 37 anos, a repensar sua estratégia para se tornar proprietário de um clube.

Interesse de Ramos aumenta a pressão sobre o valor do clube

Bale não é o único nome conhecido a demonstrar interesse no futuro da estrutura de controle do clube, sete vezes campeão da Liga Europa. O ex-zagueiro do Sevilla e do Real Madrid Sergio Ramos já havia estudado a possibilidade de comprar o clube. Na época, as conversas giravam em torno de uma avaliação total de aproximadamente 450 milhões de euros.

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Esse patamar elevado mostra o tamanho do desafio para o consórcio de Bale: os 150 milhões de euros de sua oferta atual representam apenas um terço daquela avaliação anterior. O grupo corre contra o tempo para reunir o capital necessário antes do prazo das festas de fim de ano.

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Apesar do status de ídolo que conquistou na La Liga após uma passagem repleta de títulos pela capital espanhola, Bale vê sua capacidade financeira ser testada pela realidade de administrar um clube no futebol atual. Como os acionistas do Sevilla mantêm o preço exigido, reunir um grupo diversificado de investidores com recursos se tornou a principal prioridade da equipe do galês para continuar na disputa.

Sevilla enfrenta dificuldades dentro e fora de campo

Enquanto a disputa pelo controle do clube se intensifica, o time também atravessa um período de incerteza em campo. O Sevilla ocupa atualmente a sexta posição na La Liga, reflexo de uma campanha difícil para um clube acostumado a competir no mais alto nível do futebol europeu.

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Muitos consideram a mudança de comando necessária para estabilizar o clube, mas os recursos exigidos para quitar as dívidas existentes e, ao mesmo tempo, financiar um elenco competitivo afastam todos os consórcios que não dispõem de grande capacidade financeira.

As próximas semanas serão decisivas para o futuro do clube, enquanto o Goldman Sachs se prepara para apresentar os candidatos finais aos acionistas. O legado de Bale na Espanha foi marcado por sua velocidade impressionante e seus gols decisivos, mas seu sucesso nessa nova área dependerá inteiramente da capacidade de convencer pessoas de alto patrimônio de que o Sevilla é um investimento sólido de longo prazo.