Gareth Bale, oficialmente uma lenda do Real Madrid – quer goste ou não

O galês foi incluindo na lista de jogadores lendário do clube

Apesar de todos os pesares, o Real Madrid considera Gareth Bale como um dos ídolos do clube. E quem disse isso foi justamente o clube merengue, que incluiu o galês na lista de jogadores lendários do time, ao lado de nomes como Alfredo DI Stéfano e Zinedine Zidane.

O jogador que chegou ao clube como contratação mais cara do futebol mundial à época de sua ida ao Real Madrid conquistou muito com a camisa dos Blancos, mas também foi centro de muitas polêmicas. Agora, na hora de ir embora após nove anos, os feitos de Bale parecem estar valendo mais do que todos os seus problemas, mesmo que ele não tenha tido uma despedida em grande estilo, como aconteceu com Marcelo, por exemplo.

O jogador de 32 anos foi incluído na lista de jogadores lendários do Real Madrid, ao lado de grandes nomes da história do clube. A homenagem foi feita no momento em que Bale está deixando o clube depois de não ter seu contrato renovado - Marcelo e Isco, que também estão de saída, também foram incluídos na espécie de hall da fama.

Real Madrid

A passagem de Bale pelo Real Madrid

Foram nove anos defendendo a camisa do Real Madrid, período no qual disputou 258 partidas e marcou 106 gols, sendo alguns de extrema importância para os 16 títulos conquistados neste período.

Apesar do status em sua chegada e boas atuações, na reta final da passagem de Bale pelo Real foi bastante turbulenta. Pouco utilizado por Zidane em sua última temporada como treinador dos Blancos, Bale começou a ser protagonista de polêmicas e frequentemente acusado de fazer corpo mole.

Após ser flagrado dormindo no banco de reservas durante um jogo, participar de uma propaganda que parecia desdenhar com Real entre outras polêmicas que incomodavam até mesmo os jogadores, acabou passando um período emprestado ao Tottenham ao longo da temporada 2020/21.

No entanto, assim como Ancelotti, que se recusou a ignorar os feitos do jogador galês, o Real parece ter feito o mesmo, e reconhecido a parte boa das parceria com Bale ao invés de se prender naquilo que deu errado.