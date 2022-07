Garçom na Coreia, Andrigo marca duas vezes em vitória da equipe

Ex-jogador do Internacional se destaca em triunfo de sua equipe pela segunda divisão do futebol coreano

O meia Andrigo, do FC Anyang, marcou nesse sábado dois gols e deu uma assistência na vitória do seu time diante do Ansan Greeners pela 2° divisão da Coreia do Sul.

"Graças a Deus fiz uma bela partida, ajudando meu time a sair vencedor. Conseguimos subir na tabela de classificação e vamos em busca de um objetivo maior, se Deus quiser. Me adaptei super bem aqui, já entrosei bem com o time e os resultados tem acontecido, e tenho conseguido ajudar o time com gols e assistências", afirma.

Com a vitória de 4 a 1 fora de casa, o time de Andrigo subiu para a 4° colocação da competição com 37 pontos.

O brasileiro é o maior assistente do time, com quatro passes para gol. Ele também é o primeiro do plantel que dá mais passes decisivos por jogo, com 1.2. Além disso, é o terceiro que mais cria oportunidades durante a partida.

Andrigo já atuou nesta temporada em 17 oportunidades e fez dois gols. Além disso, já foi eleito algumas vezes o melhor jogador da partida.

O jogador é ex-Guarani e também CSA. Começou sua carreira no Internacional de Porto Alegre.