Garcia espectador e Hamza reivindica seu direito: "Sport" avalia os jogadores do Barcelona diante do Al-Ahly

O técnico do Barcelona, Hans Flick, disputou a 61ª edição da Copa Joan Gamper com uma escalação titular forte diante do Al Ahly, do Egito, nesta quarta-feira, poucos dias antes da estreia do Blaugrana no Campeonato Espanhol.

Por sua vez, o jornal catalão "Sport" destacou que Flick continua apostando em Xavi Espart como um jogador importante, enquanto Hamza Abdelkarim começou a partida como titular diante de seu antigo clube, o Al Ahly.

O jornal prosseguiu: "Também chama atenção que o Barcelona começou com três jogadores canhotos na linha de ataque".

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O Barcelona venceu o Al Ahly pelo placar de 2 a 1, em uma partida na qual o time catalão deixou boas impressões apesar da pequena diferença, segundo o "Sport".

A avaliação do jornal para os titulares do Barça diante do gigante vermelho foi a seguinte:

Joan García (6) espectador: o goleiro do Barcelona quase não foi testado durante todo o primeiro tempo, e só precisou defender uma bola que era fácil.

Eric García (6) comprometido: o jogador polivalente começou a partida na posição de lateral. Não foi brilhante, mas cumpriu suas funções bem, como de costume.

Jules Koundé (7) tranquilo: o zagueiro francês voltou à sua posição original, como zagueiro central. Pareceu à vontade e muito tranquilo em uma posição na qual brilhou quando era jogador do Sevilla. E, apesar de não ter passado por um teste de verdade, deixou impressões positivas.

Gerard Martín (6) corretivo: continuou ocupando a posição de zagueiro central pelo lado esquerdo. Esteve atento e rápido, e não cometeu erros, dando ao time certa segurança.

Alejandro Baldé (7) construtor: o lateral-esquerdo avançou repetidas vezes ao ataque, aproveitando as movimentações de Raphinha, e sua insistência foi recompensada com um passe magnífico para Hamza Abdelkarim, do qual saiu o gol da abertura do placar.

Marc Bernal (7) empolgado: o meio-campista apareceu em boa forma e demonstrou o desejo de disputar uma vaga de titular no time, apesar da contratação de Rodri. Foi sempre um apoio para os companheiros graças à sua generosidade e inteligência tática, além de ter se destacado ao conduzir e distribuir a bola.

Xavi Espart (8) brilhante: começou como titular no meio-campo e desempenhou um papel próximo ao de Pedri, com tendência a ir para o lado esquerdo. Joga com uma velocidade superior à dos demais, e foi intenso, agressivo e preciso no passe. Recuperou muitas bolas e por pouco não marcou um gol que teria coroado sua excelente partida.

Fermín López (7) hiperativo: o meia ofensivo teve uma chance clara depois de driblar o goleiro, e também criou uma excelente oportunidade para Raphinha. Foi um dos destaques da partida, além de suas habituais contribuições defensivas.

Lamine Yamal (6) relaxado: ainda precisa de algum tempo para recuperar o seu melhor nível. Cometeu alguns erros de passe que normalmente não comete, mas deixou lampejos de seu talento excepcional. Pareceu se divertir jogando, apesar de precisar recuperar o ritmo de jogo. Seu nível melhorou gradualmente com o passar do tempo.

Hamza Abdelkarim (7) reivindicando seu direito: o atacante egípcio começou a partida diante de seu antigo clube, o Al Ahly. Teve uma chance clara, mas seu desejo de marcar o levou à precipitação e a cair em impedimento. Voltou e marcou o primeiro gol do Barcelona, após uma movimentação ofensiva marcante e um belo chute com a perna esquerda, continuando a reforçar suas chances no time principal.

Raphinha (8) impecável: o ponta brasileiro voltou a jogar na posição de ponta-esquerda, uma de suas melhores posições. Fez suas habituais arrancadas e se destacou no jogo vertical, chegando perto de marcar com um chute forte de fora da área. Pode nem sempre ser preciso, mas sua dedicação foi total, e isso ficou evidente aos 27 minutos, quando voltou a defender com intensidade. Ganhou um pênalti e ele mesmo o converteu com sucesso.

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