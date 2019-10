"Ganso não pediu desculpas", diz Oswaldo de Oliveira sobre briga no Fluminense

Ex-treinador do Tricolor Carioca faz a sua análise sobre entrevero com Paulo Henrique Ganso e diz ser "inexplicável" braçadeira de capitão após briga

Oswaldo de Oliveira se manifestou sobre a briga com Paulo Henrique Ganso, que culminou em sua demisssão do . O treinador diz que o meio-campista não pediu desculpas após a discussão ocorrida no gramado do Maracanã, durante o empate com o .

Em entrevista ao SporTV, o ex-técnico do clube carioca falou sobre o problema que teve com o camisa 10 do Fluminense:

"Chamei o PH e pedi um abraço. Precisávamos colocar o clube acima disso. Deixar nossas vaidades e orgulho de lado. Chamei atenção pela situação. Houve uma aceitação geral, todos concordaram que precisávamos estar focados no objetivo final. Não aconteceu (o pedido de desculpas). Ele aceitou o abraço, nós nos confraternizamos em nome da situação, mas não houve pedido de desculpas", declarou.

"O jogador não me ofendeu porque o tirei do jogo. Eu tirei ele do jogo porque me ofendeu", acrescentou, explicando o caso que ocorreu com Ganso.

Dois jogos após a discussão com Oswaldo de Oliveira, Paulo Henrique Ganso recebeu a faixa de capitão da equipe. O técnico crê que é algo inexplicável:

"Para mim, é inexplicável. Os acontecimentos poderiam ser contornados e resolvidos ao longo do tempo, isso soa muito mal, não posso dizer que compreendo uma situação dessa. A condução da situação tinha que ter outro enredo", concluiu.