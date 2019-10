Ganso é vaiado em derrota do Flu; lento, desinteressado, parado: veja as reações

Camisa 10 do Flu ainda não conseguiu entregar o que se esperava dele; garoto João Pedro também foi vaiado

Durante do jogo entre e Atlhetico-PR, vencido pelo time de Tiago Nunes por 2 a 1, vaias foram ouvidas no Maracanã. E os alvos eram, principalmente, dois jogadores do : Paulo Henrique Ganso e João Pedro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O camisa 10, envolvido em polêmicas desde a confusão com Oswaldo de Oliveira, não conseguiu fazer uma boa partida nesta quinta-feira. Mas no primeiro tempo, foi ele que começou a jogada do gol invalidado de João Pedro. Vale lembrar que na partida contra o , no Mineirão, Ganso brigou com João Pedro em campo.

As vaias começaram no segundo tempo, por volta dos 27 minutos, quando Ganso errou um passe no próprio campo de defesa. Pouco depois, João Pedro puxou um contra-ataque, sob vaias, que terminou com uma finalização muito ruim do meio-campista, vaiado novamente.

Principalmente na segunda etapa, Ganso, capitão da equipe, teve muita dificuldade de jogar. Após as saídas de Daniel e Nenê, ele ficou isolado e não conseguiu colocar a intensidade necessária para ser o principal jogador no meio de campo tricolor.

Após a partida, Marcão, treinador do Fluminense, comentou as vaias aos atletas:

Mais artigos abaixo

"Nossa equipe jogou dentro de casa e o resultado não apareceu. Vamos ser cobrados. [...] Quem está aqui vai ser cobrado e tem que estar preparado para isso. O Paulo, pela experiência, consegue assimilar isso. O JP é muito novo, é tudo novo para ele. Mas vamos dar respaldo para que ele possa render como está acostumado", afirmou Marcão.

Nas redes sociais, torcedores do Flu se dividiram entre aqueles que achavam as vaias justas e aqueles que entendiam que elas não eram necessárias. Veja as reações dos torcedores tricolores:

Lembrando aos amigos tricolores que o Ganso ainda tem 4 anos, 1 mês, 12 dias e 1:20 de contrato — Tozza (@TozzaFla) October 18, 2019

NÃO TINHA QUE VAIAR O GANSO

NÃO TINHA QUE VAIAR JP



Ganso não estava mal antes das vaias!

JP foi muito participativo no jogo!



Ganso, veste a camisa do time. Dar tapa na cara de todos em entrevistas.



JP, vcs querem colocar a responsa em um moleque de 18 anos. — DÁ-LHE NENSE 🇮🇹 (@fluzaonumero1) October 18, 2019

Sabe aquele jogador que dorme em campo, acha que joga bola e gosta de brigar que na verdade deveria ser lutador de UFC que estaria melhor, bom este jogador se chama Ganso pic.twitter.com/96V3NKw27L — Moisés (@Moiss72086869) October 18, 2019

Se o Roger continuar falando mal do ganso eu vou ser obrigado a ir até a Globo agredir ele — MURIEL DA DEPRE (@MURIEL_DA_DEPRE) October 18, 2019

Marcão errou. Era pra tirar o ganso e não o nenê. Era pra tirar o João Pedro e não o Daniel. Complicou tudo e perdemos. — Fernando Alves (@_fernandoffc) October 18, 2019

Pior é ver ganso andando, João Pedro sem sangue.. isso que é o pior. — Diogo Araujo 💭 (@FluminenseDiogo) October 18, 2019