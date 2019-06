Ganso discute com torcida da Chape, cita tragédia de avião e é criticado; Mulher o defende

Meio-campista do Fluminense ouviu provocações da torcida da Chapecoense no empate em 1 a 1 na noite dessa quinta (13), pela 9ª rodada do Brasileirão

Paulo Henrique Ganso protagonizou uma discussão com a torcida da na noite dessa quinta-feira (13), na Arena Condá. No empate em 1 a 1, o meio-campista do foi bastante xingado por parte do público que compareceu ao jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e respondeu com declarações que geraram repercussão negativa nas redes sociais.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O camisa 10 tricolor ouviu poucas e boas da torcida local no último jogo antes da parada para a . "Filho da p..." e "vai tomar no..." eram os prediletos do público. O jogador alega ainda que um integrante do grupo cuspiu em sua direção.

Irritado com a situação, Ganso não poupou o adversário de críticas. Referindo-se ao ocorrido em 2016, quando uma aeronave caiu com todo o elenco e mais de 70 pessoas faleceram, o jogador disparou durante entrevista concedida ao canal PFC:

"Eu acho que o torcedor da Chapecoense teria que ser muito grato por tudo que passou. As coisas aconteceram. Eles não deveriam fazer isso não, deveriam agradecer, porque todo mundo se pronunciou e quis ajudar a Chapecoense em um momento difícil do clube. E eles fazem isso aí (apontando para a torcida). Agora estavam cuspindo, mas fazer o quê? Torcedor é isso", comentou.

"Você vai brigar comigo? Olha lá, está me chamando para a briga ali. É brincadeira esses torcedores da Chapecoense. Infelizmente, nosso é assim. Quando o pessoal fala deles, eles ficam chateados. Deveriam ter um pouco mais de respeito com todo mundo", disse na sequência.

Em entrevista na zona mista, Paulo Henrique Ganso voltou a falar sobre o caso. O atleta reforça que recebeu cusparada na ocasião:

"Torcedor estava cuspindo ali, provocando. Acabei de falar com seus amigos ali, acho que eles deveriam ter um pouquinho mais de respeito com jogador. Cuspir, ninguém pode fazer isso com qualquer ser humano", concluiu.

Mais artigos abaixo

As declarações de Ganso, obviamente, tiveram repercussão negativa. Abaixo, você pode conferir algumas críticas ao jogador:

Ganso vive é uma piada viva, ficou provocando a torcida os jogadores e até o juiz, mandou no jogo o tempo todo, ainda falou da tragédia com a , e queria que a torcida aplaudisse você? — JACIR GLANERT (@sile02) 14 de junho de 2019

Os caras de lá dentro do estádio xingam pra caralho, não tem essa do ajudou, jogo é jogo de resolve dentro do estádio, todas as torcidas fazem o que o torcedor da chape fez, como eu disse o ganso doou quanto? E se doou tá jogando na cara? muito mimimi isso sim. — Sérgio (@sergiosepsep) 14 de junho de 2019

Agora a torcida da Chape não vai poder ser uma torcida estúpida como todas as outras por causa dessa “dívida”? Isso é muita canalhice desse Ganso e de quem o apoia. Leiam Mateus 6:3 — Comunalha de Macaubas SDV (@ombudsquerda) 14 de junho de 2019

Ganso arrumou confusão o jogo todo, quis apitsr o jogo o tempo todo, a torcida pegou no pé, exagerado ou não é torcida como as outras e isso é normal. Não misture as coisas, o acidente e todos terem adotado um pouco a Chape não tira o fato deles serem torcedores como os outros. https://t.co/MBM7FQUJFo — John 🔥 (@crfjonathan_) 14 de junho de 2019

segundo Ganso, depois da tragédia, a torcida da Chape deveria tratar os rivais com carinho e afeto



PS.: cuspir é coisa de arrombado https://t.co/zR0yHGBKON — MANERO (@UmCaraBemManero) 14 de junho de 2019

Na tarde desta sexta-feira (14), a mulher de Ganso se manifestou em seu perfil no Instagram, defendendo o marido das críticas recebidas nas redes sociais.

"Sabe porque eu sei que doeu toda a covardia de hoje? Porque fui eu quem o acordou, chorando, contando o desastre daquele dia e vi você pular da cama, assustado, desacreditado. Porque fui eu que o vi chorar a dor de seus companheiros de trabalho! (...) Lembro do quanto você rezou por todos, pelas vítimas, pelos familiares, pelos sobreviventes, pelo clube, pela torcida. Lembro do quanto você vibrava a cada clube, pessoas, que se colocavam à disposição pra ajudar o clube, pra apoiar eles e por isso sei que hoje doeu. Mas também sei, que aquela minoria não é nada perto da união e amor que a tragédia toda gerou no Brasil e no Mundo! Amamos você meu amor ❤️ e com certeza a torcida da Chapecoense é muito mais do que eu (e seu filho, que não entendeu muito bem porque estavam fazendo aquilo com o Pai dele) vimos hoje. Jogador também é feito de carne e osso, tem coração, sentimento e merece respeito", escreveu.