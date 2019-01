Ganso conversa com Diniz e já procura apartamento no Rio de Janeiro enquanto aguarda desfecho de detalhes com Fluminense, informa portal

O jogador estava emprestado ao Amiens pelo Sevilla, e o Fluminense espera um aval do clube espanhol para definir a contratação

As conversas entre Paulo Henrique Ganso e o Fluminense estão fluindo positivamente, e pode ser que o clube anuncie o meio-campista ainda nesta semana.

Segundo o portal Globo Esporte, novas contratações do Fluminense afirmaram que a conversa com o treinador foi o fator determinante para que aceitassem a proposta. E não foi diferente com Ganso. O jogador inclusive já mandou uma pessoa de seu estafe procurar por um apartamento no Rio de Janeiro.

A direção do clube das Laranjeiras aguarda apenas uma resposta do Sevilla sobre sua composição salarial para então poder anunciar Ganso como a nova contratação de 2019.

Na última reunião entre o agente Giuseppe Dioguardi e o diretor executivo do Flu, Paulo Angioni, o clube declarou que pode pagar o salário do jogador, e o empresário ficou de dar esta informação ao Sevilla. Entretanto, ainda não receberam uma resposta definitiva.

Angioni declarou em entrevista à Rádio Globo que a contratação de Ganso não irá desrespeitar o orçamento do clube: “O Ganso é uma situação tranquila para nós. Se vier, será em uma situação bem confortável. Não temos como competir com o que ele ganha no Sevilla ou no Amiens, mas buscamos entendimento que não encareça o orçamento mensal e anual no futebol. O interesse da presidência é cumprir o compromisso assumido. É óbvio que o Ganso é caro, mas o Fluminense está trabalhando em cima do seu limite”, declarou.

Ganso estava jogando pelo Amiens emprestado pelo Sevilla, e recebeu o aval de ambas equipes para procurar um clube brasileiro para atuar por empréstimo nesta temporada. Caso se concretize a contratação pelo Flu, o jogador assinará contrato até o final deste ano.