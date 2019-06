Ganso cita Tropa de Elite e vê Fluminense prejudicado contra o Cruzeiro: "O sistema é f***"

Meia-atacante do Tricolor das Laranjeiras cita filme para falar sobre eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil e aponta "pênaltis inexistentes"

Paulo Henrique Ganso crê que o extracampo foi fator crucial para a classificação do sobre o nas oitavas de final da Copa do . Autor de um dos gols do Tricolor Carioca no empate em 2 a 2, o meia-atacante citou o filme Tropa de Elite e apontou os dois pênaltis anotados a favor do adversário como inexistentes.

Em entrevista concedida à TV Globo ao fim da partida, o meia-atacante que veste a camisa 10 do clube desabafou contra a arbitragem de Rafael Traci.

"É difícil lutar contra o sistema. É igual a Tropa de Elite, o sistema é f... Se a gente não tem força fora de campo, fica muito complicado. Deram dois pênaltis inexistentes, mas faz parte. O moleque (João Pedro) fez um golaço, é uma pena perder nos pênaltis", declarou.

O Cruzeiro teve dois pênaltis ao seu favor no jogo desta quarta-feira (5). Na primeira cobrança, Sassá desperdiçou, com defesa do goleiro Agenor. Na sequência, foi a vez de Thiago Neves cobrar. O camisa 10 estufou a rede do Tricolor com tranquilidade.

Perguntado pelo repórter sobre quem é o sistema, o apoiador do Fluminense respondeu: "O sistema sabe quem é o sistema".

Ele ainda acrescentou: "Nosso time é de guerreiros, muito jovem. Temos um ano duro para trabalhar. O importante é que estamos melhorando".