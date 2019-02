Ganso busca reviver histórico do Fluminense de fazer brilhar jogadores desacreditados

Meia chega com a pressão de se tornar um ídolo nas Laranjeiras

Paulo Henrique Ganso desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último domingo (3) e foi recpcionado por uma empolgada torcida no aeroporto, enquanto aguarda ser apresentado oficialmente, nesta terça-feira (5), no Maracanã.

Após rescindir seu contrato com o Sevilla da Espanha, o meia assinou com o Fluminense por cinco temporadas, em meio a desconfiança. Será que o ex-jogador do Santos entrará para a lista de atletas que quase ninguém apostavam, mas q brilharam e entraram para a história do clube?

De volta ao Brasil, Ganso espera recuperar o seu futebol e bons exemplos não faltam: Thiago Silva, Cavalieri e Fred são os nomes mais recentes.

Enquanto o zagueiro virou ídolo após chegar como aposta depois de uma tuberculose, que quase o afastou dos gramados, o goleiro retornou da Inglaterra após ficar dois anos sem sequer entrar em campo e foi um dos responsáveis pelo título do Campeonato Brasileiro de 2012.

Foto: Nelson Perez / Fluminense

Já Fred, o último grande nome que passou pelas Laranjeiras e deixou os torcedores orfãos após a sua saída para o Atlético-MG, veio da reserva do Lyon em 2009 para se tornar ídolo, com 172 gols marcados em 288 jogos. Vale destacar que conquistou os Brasileiros de 2010 e 2012, e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube.

E como não citar Renato Gaúcho? Ressurgiu no Fluminense após ficar em baixa no Galo, e marcou o gol de barriga em 1995, tirando o clube de um jejum de nove anos sem título.

A missão de Ganso não é fácil. No entanto, será a primeira vez na sua carreira que será a principal estrela do time. A expectativa é alta, e pode ser que a aposta dê certo. Inspirações na história do clube o meia já tem.