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Callum Wilson desafiou o Brentford a conquistar um título ou uma vaga em competições europeias após marcar duas vezes na humilhante derrota do Manchester United por 4 a 0. O resultado marcou uma estreia desastrosa de Mauricio Pochettino em Old Trafford, e seu time segue na zona de rebaixamento da Premier League após mais uma atuação defensiva ruim.

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Wilson comanda o Brentford em Old Trafford

O atacante Wilson, do Brentford, foi o principal responsável pela derrota do Manchester United no sábado . Ele marcou duas vezes em um primeiro tempo de amplo domínio do Brentford e deixou a torcida em Old Trafford atônita. O experiente atacante fez seu primeiro gol na temporada aos 19 minutos, ao se infiltrar entre dois defensores parados e finalizar após um passe inteligente de Dango Ouattara.

O segundo gol dos visitantes veio apenas 13 minutos depois e voltou a expor a fragilidade da defesa de Pochettino. Mikkel Damsgaard encontrou um passe preciso que abriu a defesa do United, e Ouattara serviu Wilson mais uma vez. O atacante finalizou com força, praticamente decidindo a partida antes do intervalo. Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Wilson comemorou o resultado: "Dois 4 a 0 seguidos, o que é bom, mas isso é fruto do trabalho duro que todos fazem nos bastidores."

O Brentford aproveitou bem suas chances durante toda a tarde e manteve a calma mesmo quando a torcida da casa tentou apoiar o novo técnico. Wilson reconheceu o ambiente, mas afirmou que o time continuou concentrado em seu plano tático. "Sabíamos que a torcida apoiaria o técnico [Mauricio Pochettino] e o time. Para nós, o importante era jogar o nosso jogo", explicou o atacante. "Foi um momento bom, e todos puderam comemorar no fim."

Brentford mira a Europa

Embora as atenções se voltem para a crise no Manchester United, as estatísticas da Opta mostram a dimensão dos problemas do clube: o United perdeu duas partidas consecutivas do campeonato por pelo menos quatro gols de diferença pela primeira vez desde o Boxing Day de 1963. Wilson, por sua vez, vê um futuro promissor para o Brentford sob o comando de Keith Andrews.

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Wilson falou sobre a mentalidade do clube do oeste de Londres e destacou que, apesar de seu porte relativamente pequeno, o Brentford trabalha no mais alto nível. "É um clube menor que faz tudo no limite de suas capacidades", disse. "Todos dentro do clube sentem que pertencem a este nível. O próximo passo do clube nessa evolução é ganhar um título ou chegar à Europa."

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Com Thiago, seu companheiro de ataque, fora de ação no momento, Wilson está determinado a liderar essa busca. "O time trabalha com quem estiver em cada posição. Foi bom marcar meu primeiro gol pelo clube no campeonato. Na ausência de Thiago, cabe a mim aproveitar as oportunidades como atacante", acrescentou.

Pesadelo de Pochettino continua

O início de Pochettino no Manchester United está longe do ideal. Depois de sofrer uma derrota por 4 a 0 para o Liverpool em Anfield, o United empatou por 2 a 2 fora de casa com o Sporting CP na Champions League. As dificuldades continuaram na primeira vez em que o argentino ocupou o banco de reservas em Old Trafford.

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A situação não melhorou após o intervalo. As tentativas de reação do United esbarraram na trave e nas finalizações ruins. Um chute de longe de Youri Tielemans acertou o travessão, enquanto um cabeceio de Harry Maguire foi tirado em cima da linha. Qualquer pequena esperança de recuperação acabou quando Kristoffer Ajer aproveitou mais uma vez a defesa parada e completou uma cobrança de escanteio para o gol. O sofrimento aumentou no fim, quando Kevin Schade encobriu Senne Lammens com um toque sutil para fazer 4 a 0.

Temor do rebaixamento cresce no United

Os números são preocupantes para o Manchester United, que sofreu oito gols sem marcar nenhum nas últimas duas partidas. A derrota também deixa o clube na 19ª posição, com apenas oito pontos, enquanto a vitória leva o Brentford ao quinto lugar, com 20. O United pode cair para a lanterna se o Crystal Palace vencer o Hull City no domingo.