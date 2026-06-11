O jogo entre Gana e Panamá tem início no dia 18 de junho de 2026, às 19h (horário da costa leste dos EUA) e às 23h (horário de Greenwich).
Gana x Panamá: Contexto da partida
Gana estreia no Grupo L com um confronto contra o Panamá. O melhor desempenho das Estrelas Negras na Copa do Mundo foi a classificação para as quartas de final em 2010, na África do Sul, que terminou de forma dramática nas mãos do Uruguai, que acabou derrotando-os nos pênaltis. Basta perguntar a Luis Suárez sobre isso. A seleção foi eliminada na fase de grupos em cada uma de suas duas últimas participações, em 2014 e 2022. Gana não venceu e não conseguiu manter o gol invicto em suas últimas sete partidas.
O Panamá fará sua segunda participação na maior competição do mundo, após sua estreia na Rússia há oito anos. A equipe buscará sua primeira vitória em uma partida de Copa do Mundo durante o torneio nas Américas. O Panamá também não conseguiu manter o gol invicto em nenhuma de suas últimas sete partidas.Getty Images
Quem são os principais jogadores de Gana e quem é o técnico?
Jordan Ayew, do Leicester City, é o capitão e líder tático da equipe, liderando o ataque com sua vasta experiência. Thomas Partey, do Villarreal, continua sendo o âncora do meio-campo, proporcionando estabilidade e controle essenciais no centro do campo. Antoine Semenyo, do Manchester City, é uma ameaça ofensiva de destaque, atualmente consolidado como um dos alas mais dinâmicos do futebol. Iñaki Williams, do Athletic Bilbao, é um ponto-chave no terço final do campo, oferecendo velocidade letal e força física à linha de ataque. Alexander Djiku, do Spartak Moscou, é a pedra angular da defesa, conhecido por sua compostura e força aérea. Kamaldeen Sulemana, da Atalanta, é uma centelha criativa eletrizante, celebrado por sua habilidade de desmontar defesas com sua velocidade e talento no drible. O experiente técnico português Queiroz foi contratado em abril com um contrato de curto prazo para liderar a equipe nas dificuldades da Copa do Mundo.Getty Images
Quem são os principais jogadores do Panamá e quem é o técnico?
O meio-campista do Pumas, Adalberto “Coco” Carrasquilla, será fundamental para ditar o ritmo de uma seleção panamenha que gosta de dominar a posse de bola. O lateral-direito do Marselha, Michael Amir Murillo, também trará uma valiosa experiência de alto nível para a equipe. Eles são treinados por Thomas Christiansen. O técnico nascido na Dinamarca, que morou brevemente no Panamá quando criança, assumiu o comando dos Canaleros em julho de 2020 e conduziu com sucesso o país à sua segunda participação na Copa do Mundo.Getty Images
Seleção de Gana com 26 jogadores
Goleiros: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic).
Defensores: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Elisha Owusu (Auxerre), Derrick Luckassen (Pafos).
Meio-campistas: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).
Atacantes: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).Getty Images
Seleção do Panamá com 26 jogadores
Goleiros: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional), César Samudio (CD Marathon)
Defensores: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)
Meio-campistas: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), Cesar Yanis (CD Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Católica).
Atacantes: Ismael Díaz (Club León FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (CD Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).
A trajetória de Gana rumo à Copa do Mundo
Dezesseis anos após sua inesquecível campanha até as quartas de final na África do Sul, onde levou o Uruguai ao limite de forma icônica e de partir o coração, Gana está de volta ao maior palco do futebol com algo a provar. As Estrelas Negras estão entrando em uma nova era promissora, combinando perfeitamente a liderança veterana de pilares como o capitão Jordan Ayew com uma nova geração dinâmica e altamente enérgica. Para a apaixonada torcida ganesa, esta campanha na Copa do Mundo é mais do que apenas uma participação; é o ápice de um enorme período de transição com o objetivo de recuperar seu status como uma das potências do futebol africano.Getty Images
A trajetória do Panamá rumo à Copa do Mundo
O Panamá conduziu uma campanha excepcionalmente disciplinada, passando pela segunda e pela última fase das eliminatórias sem nenhuma derrota, garantindo assim sua vaga na América do Norte.
Na fase final, o Panamá liderou o Grupo A, resistindo à forte pressão do Suriname e da Guatemala para garantir a classificação direta.
O Panamá deu o tom inicial no Grupo D da segunda fase, vencendo com facilidade todas as quatro partidas contra Nicarágua, Guiana, Montserrat e Belize, sofrendo apenas um único gol.
Na fase final, o técnico Christiansen apostou fortemente na estrutura defensiva e na disciplina. O Panamá sofreu apenas dois gols em seis partidas, criando um bloco baixo incrivelmente compacto que frustrou os atacantes adversários.
Notícias e escalações
Prováveis escalações de Gana x Panamá
Técnico
- C. Queiroz
O técnico de Gana, Carlos Queiroz, ainda não confirmou a provável escalação inicial antes da estreia no Grupo L, e nenhuma preocupação com lesões ou suspensões foi oficialmente listada para as Estrelas Negras até o momento. Espera-se que haja atualizações mais perto do início da partida, à medida que a equipe finaliza os preparativos em Toronto.
O técnico do Panamá, Thomas Christiansen, também ainda não divulgou sua escalação prevista, sem lesões ou suspensões confirmadas nos dados disponíveis do elenco. Mais notícias sobre as equipes serão adicionadas assim que estiverem disponíveis antes da partida de quarta-feira.
Forma
Gana chega a Toronto após uma sequência de resultados mistos. Nos últimos cinco jogos, os Black Stars registraram um empate e quatro derrotas, sofrendo 11 gols e marcando quatro. Sua última partida terminou em empate por 1 a 1 com o País de Gales em 2 de junho, resultado que pelo menos interrompeu uma sequência de três derrotas consecutivas. Essas derrotas incluíram um revés por 2 a 0 contra o México, uma derrota por 2 a 1 para a Alemanha e uma goleada de 5 a 1 para a Áustria em março.
O desempenho recente do Panamá é mais variado. Em cinco partidas preparatórias, os Canaleros conquistaram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Sua última partida foi um empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina em 6 de junho, enquanto a vitória por 4 a 2 sobre a República Dominicana dois dias antes mostrou suas capacidades ofensivas. A única mancha foi a goleada de 6 a 2 sofrida contra o Brasil em 31 de maio, embora as vitórias sobre a África do Sul em março — incluindo uma vitória fora de casa por 1 a 2 — tenham dado à equipe de Christiansen uma base positiva para o torneio.
Histórico de confrontos diretos
Não há registros de confrontos anteriores entre Gana e Panamá nos dados disponíveis sobre o histórico de confrontos diretos, o que torna a partida desta terça-feira pelo Grupo L o primeiro encontro oficial entre as duas seleções.
Classificação
No Grupo L, Gana ocupa atualmente o terceiro lugar, enquanto o Panamá está em quarto, com ambas as seleções ainda sem ter disputado sua primeira partida da Copa do Mundo da FIFA 2026.