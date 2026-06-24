Gana repete a façanha do Marrocos na Copa do Mundo, 40 anos depois

A seleção de Gana entrou para uma lista histórica africana, relacionada à solidez defensiva na Copa do Mundo, após manter o gol invicto nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo de 2026, tornando-se a quinta seleção africana a alcançar essa conquista na história do torneio.

Esse recorde foi alcançado após a vitória do Gana sobre o Panamá (1 a 0) na primeira rodada, seguida do empate com a Inglaterra (0 a 0) na segunda rodada, ontem, terça-feira, mantendo sua rede invicta até o momento.

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Até agora, apenas três seleções africanas conseguiram terminar suas duas primeiras partidas em uma edição da Copa do Mundo sem sofrer nenhum gol, a saber:

Camarões na edição de 1982, Marrocos em 1986 e Nigéria em 2014, antes que Marrocos repetisse a façanha na Copa do Mundo de 2022, sendo seguido por Gana na edição de 2026, segundo a rede francesa “stats foot”.

Apesar de ter conquistado um ponto valioso contra a Inglaterra, a seleção ganesa continuou enfrentando dificuldades no ataque, tornando-se a única equipe na Copa do Mundo de 2026 que não chutou a bola nenhuma vez durante o primeiro tempo em qualquer partida disputada até o momento.

Além disso, a seleção de Gana se tornou a segunda na história da Copa do Mundo a passar por dois primeiros tempos consecutivos sem nenhum chute a gol, igualando o recorde registrado pela Costa Rica na edição de 1990, segundo a rede de estatísticas “Opta”.











