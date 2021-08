Gamarra, ex-zagueiro ídolo de Corinthians e Inter, vai ser lutador de MMA?

Aos 50 anos, paraguaio revela que pretende fazer sua luta de estreia na modalidade ainda em 2021

Lembra dele? Uma das lendas do futebol internacional, Carlos Gamarra, está prestes a retomar a carreira de esportista, mas não nos gramados, e sim no MMA.

O paraguaio, que teve passagens marcantes por grandes clubes brasileiros, revelou em entrevista neste sábado (14) que está treinando artes marciais mistas e, ainda mais: pretende fazer sua primeira luta ainda em 2021.

"Estou há três anos e pouco nisso, treinando e trabalhando todos os dias, juntamente com o professor. Minha paixão é entrar nessa jaula, é um sonho que tenho. Acredito que já estamos prontos para entrar. Depende do que disser o professor, mas acredito que estamos prontos. Estamos aperfeiçoando todas as artes marciais necessárias para entrar numa jaula para encarar um oponente que seja um bom lutador. Acredito que em dezembro eu possa", disse Gamarra ao canal televisivo paraguaio GEN.

Aos 50 anos, Gamarra participou de um evento da modalidade acompanhado do ex-companheiro, Chilavert, e garantiu estar preparado para o seu primeiro combate.

"Estamos muito bem preparados em cima. E no chão, já estamos preparados também, sem problemas", afirmou.

No Brasil, Gamarra se tornou ídolo no Corinthians, onde conquistou o Brasileirão (1998) e Paulistão (1999). O paraguaio ainda teve passagens por Flamengo e Internacional.