Galvez agradece em rede social a ajuda do Palmeiras, que irá arcar com despesas do retorno da equipe para o Acre

15:39 14/01/2019

Fabio Menotti/Ag Palmeiras/Divulgação

Verdão também abrirá o Allianz Parque para jogadores e comissão técnica visitarem e dará chuteiras e bolas para clube do Norte do Brasil