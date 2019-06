Galvão e o 'hãn' para Fernandinho: frases famosas do narrador para a seleção brasileira

Narrador da Globo não escondeu a surpresa e desaprovação com a entrada do volante durante o empate de 0 a 0 contra a Venezuela

Nesta terça Galvão Bueno externou de maneira bastante sincera o que muita gente sentiu quando o técnico Tite resolveu colocar Fernandinho no jogo contra a : "Hãn?!"

A penava para passar da retranca adversária e todos esperavam a entrada de Éverton ou ao menos de um meia mais ofensivo, como Willian ou Lucas Paquetá. Mas trocar um volante por outro? Ninguém entendeu e Galvão Bueno falou em nome de todos, logo viralizando com sua incredulidade.

-Fernandinho vem aí...

-Hãaaaannn?" - Galvão Bueno

- Fernandinho. — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) June 19, 2019

Agora já consagrada, a frase poderá entrar no panteão de pérolas que o narrador disse ao longo de sua carreira em jogos da Seleção Brasileira. Relembre algumas:

"Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez!"

Podemos nos irritar com a repetição incansável de frases, mas se tem um lance que mereceu essa exaltação foi o chapéu seguido de gol do então menino Ronaldinho Gaúcho em 1999. A frase icônica também nasceu em uma em um jogo contra a Venezuela.

Mais artigos abaixo

"É tetraaaa!"

Uma das cenas mais famosas da história da TV brasileira é Galvão Bueno celebrando a conquista da de 1994 gritando "é tetra" enquanto pula e abraça Pelé. Mais que um momento icônico do futebol, se tornou parte da cultura brasileira. Hoje, gritar "é tetra" virou uma forma de celebrar quase qualquer coisa na vida.

"Ganhar é bom, mas ganhar da é muito melhor!"

Um dos bordões mais famosos de Galvão Bueno é usado a cada partida entre e Argentina, seja por Eliminatória, Copa América ou amistoso. Até em o narrador resgatar a frase quando um time brasileiro enfrenta Boca Junior, ou outro time do país vizinho. Em seu programa ele já contou que certa vez foi abordado por um torcedor do Boca que quis discutir com ele pela frase.

"Toco y me voy"

Outro bordão usado contra a Argentina, mas dessa vez mais elogioso aos riviais. O "toco y me voy" é usado para descrever o estilo de jogo argentino de toques e tabelas rápidas entre os jogadores. É lembrado por Galvão Bueno a cada troca de passes bem sucedida.

"Sai que é sua Taffarel!“

Galvão Bueno também tem suas frases famosas para jogadores específicos. O "sai que é sua Taffarel" foi usado quase ao longo de uma década inteira quando o goleiro era o titular da Seleção Brasileira. A cada bola na área tínhamos uma certeza: Galvão soltaria sua frase clássica.

"E lá vêm eles de novo!"

De memória triste para os brasileiros, a frase foi proferida quando a partia para marcar o quinto gol na histórica vitória de 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Outra frase que entrou para a cultura nacional e que agora é repetida sempre que uma desgraça parece estar crescendo.