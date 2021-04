Galvão Bueno volta a narrar uma partida; quando foi a última vez que o locutor participou de um jogo?

Aos 70 anos, principal narrador da Globo foi vacinado contra o coronavírus e narra Flamengo x Palmeiras no domingo (11)

Galvão Bueno está de volta aos microfones da Globo. Após pouco mais de um afastado em função da pandemia de coronavírus, o principal narrador da emissora carioca será o responsável por transmitir todas as emoções do jogo entre Flamengo x Palmeiras, pela Supercopa do Brasil neste domingo (11), às 11h (de Brasília).

A volta aos trabalhos só foi possível porque o narrador já foi vacinado com as duas doses contra o coronavírus. Durante o período de afastamento, Galvão Bueno ficou em isolamento social na cidade de Candiota, na Região Campanha do Rio Grande do Sul, onde tem terras e comanda uma vínicula.

Na transmissão da Supercopa do Brasil na TV Globo, ao vivo para todo o Brasil, o narrador terá a companhia dos comentaristas Júnior e Caio Ribeiro. A partida acontece no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas os trabalhos serão feitos nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

Quando foi a última vez que Galvão Bueno participou de um jogo?

Curiosamente, o último jogo que o locutor participou foi a Supercopa do Brasil de 2020, no dia 16 de fevereiro de 2020. Na ocasião, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 3 a 0 com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta.

Cerca de um mês depois, a pandemia de coronavírus chegou ao Brasil e, como medida de prevenção, a emissora afastou o narrador, que faz parte do grupo de risco da Covid-19. Desde então, Galvão Bueno participou remotamente de algumas reexibições de jogos antigos na TV aberta e de programas no SporTV, como o "Bem, Amigos" e o "Seleção SporTV".

Luís Roberto e Cléber Machado foram os principais narradores da Globo no período de afastamento de Galvão Bueno, assumindo as transmissões, inclusive, de jogos da seleção brasileira. Outros locutores como Gustavo Villani e Everaldo Marques também apareceram em determinados eventos exibidos pela emissora carioca.