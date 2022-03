Galvão Bueno vai se aposentar? O que se sabe sobre a situação do narrador da Globo

O narrador Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, ou simplestemente Galvão Bueno, é um dos grandes nomes da narração esportiva brasileira, desde corridas de Fórmula 1 até o futebol, talvez a modalidade de mais notoriedade quando se trata de sua locução. Porém, essa grande geração pode estar chegando ao fim.

Nesta quinta-feira (24), Galvão citou em postagem nas redes sociais uma frase que deixou seus fãs e admiradores um tanto confusos, quando falava sobre o jogo entre Brasil x Chile que ocorre em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022: "Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!!"

Para a seleção brasileira, o último confronto no Brasil antes da Copa será este contra o Chile, e após essa partida a Amarelinha vai até a Bolívia para finalizar sua participação pelas Eliminatórias do mundial. Sobre Tite, o próprio técnico confirmou que está de saída e fará sua última participação como comandante da seleção no Qatar, no fim deste ano.

A parte da frase que mais intrigou os seguidores do narrador, na verdade, foi a última: "Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão".

Ao longo dos últimos anos, muito se pergunta sobre a estadia ou não de Galvão Bueno à frente da televisão. O portal Notícias da TV apurou, em fevereiro deste ano, que o locutor esportivo e a emissora Globo, da qual faz parte, deverão resolver a situação para ambas as partes antes da Copa do Mundo de 2022.

Em agosto de 2021, em entrevista ao Notícias da TV, o narrador disse que pretende continuar com a emissora até as Olimpíadas de Paris, em 2024. No entanto, essa é a preferência do narrador, mas ainda não uma certeza: "Como eu vou? Não sei. Espero que seja pela Globo, fazendo meu trabalho, como sempre fiz. Mas não sei… Nem que eu tenha que comprar ingresso. Aí já vou começar a comprar ingresso para tudo, vou assistir tudo e me comunicar com meus telespectadores. Só peço a Deus para ter saúde e estar vivo. Assim sendo, lá estarei. Ponto".

No ano de 2020, muitos portais se contradisseram com frases que confirmavam a aposentadoria do narrador, mas outros afirmavam, no entanto, o oposto. Galvão ainda faz parte da Rede Globo e narra duelos da seleção brasileira, com contrato até o final deste ano. Basta acompanhar nos próximos meses a decisão do narrador, que ainda irá anunciar seu destino dentro ou fora das telas em breve.