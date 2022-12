Galvão Bueno vai se aposentar? O que se sabe sobre a situação do narrador da Globo

Profissional da Globo tem quase 50 anos de carreira e tornou-se um dos mais marcantes em sua profissão; contrato com a TV Globo se encerra após Copa

Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, ou simplesmente Galvão Bueno, é um dos grandes nomes da narração esportiva brasileira, desde corridas de Fórmula 1 até o futebol, talvez a modalidade de mais notoriedade quando se trata de sua voz. Porém, esta história está chegando ao fim.

Neo início de 2022, Galvão citou em postagem nas redes sociais uma frase que deixou seus fãs e admiradores um tanto confusos antes de um Brasil x Chile, pelas Eliminatórias: "Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!!"

O último confronto do Brasil em terras brasileiras antes da Copa foi contra o Chile. Depois, a equipe canarinho enfrentou Bolívia antes de amistosos contra Gana e Coreia do Sul. Na Copa do Mundo do Qatar, o time de Tite chegou até as quartas de final, quando foi eliminada nos pênaltis para a Croácia.

Ao longo dos últimos anos, muito se perguntou sobre a estadia ou não de Galvão Bueno à frente da televisão. O portal Notícias da TV apurou, em fevereiro deste ano, que o locutor esportivo e a emissora Globo, da qual faz parte, deveriam resolver a situação para ambas as partes antes da Copa do Mundo de 2022.

Em agosto de 2021, em entrevista ao Notícias da TV, o narrador disse que pretendia continuar com a emissora até as Olimpíadas de Paris, em 2024. No entanto, essa era a preferência do narrador, mas não uma certeza: "Como eu vou? Não sei. Espero que seja pela Globo, fazendo meu trabalho, como sempre fiz. Mas não sei… Nem que eu tenha que comprar ingresso. Aí já vou começar a comprar ingresso para tudo, vou assistir tudo e me comunicar com meus telespectadores. Só peço a Deus para ter saúde e estar vivo. Assim sendo, lá estarei. Ponto".

A certeza, por declarações ditas pelo próprio Galvão Bueno, é que a o Mundial do Qatar é sua última Copa do Mundo como narrador. Uma história que será encerrada com um jogaço entre Argentina e França.