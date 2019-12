Galvão Bueno irá narrar jogos do Flamengo no Mundial de Clubes; diz Globo

Recuperado de infarto, ele foi liberado para trabalhar na competição no Qatar que começa no próximo dia 11 de dezembro

Após ficar de fora título do na diante do , Galvão Bueno está confirmado para narrar os jogos do time carioca no 2019, no Qatar. O torneio começa no dia 11 de dezembro.

O narrador se recuperou de um infarto sofrido dias antes da final da competição sul-americana, e não participou da transmissão da conquista rubro-negra. Na ocasião, Luís Roberto foi escolhido como para substituir o profissional às pressas para a decisão que ocorreu em Lima, no . Galvão voltará aos trabalhos na próxima segunda-feira (09), para apresentar o programa “Bem Amigos”, no SporTV.

O Flamengo estreia no Mundial em 17 de dezembro, às 14h30 (Brasília). Principal adversário do clube brasileiro na briga pelo título, o entra em campo no dia seguinte. Se vencerem os respectivos jogos, Fla e Reds se enfrentam na final do campeonato em 21 de dezembro, em Doha.