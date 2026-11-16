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A disputa pela presidência da Figc segue em meio a trocas de declarações. Desta vez, Adriano Galliani, ex-dirigente de Milan e Monza e rival do comissário Giovanni Malagò, se manifestou e colocou o nome de Roberto Mancini em pauta.

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O futuro do futebol italiano passará inevitavelmente pelas próximas eleições da Figc. Elas terão de resolver a disputa pela presidência apenas seis meses após a nomeação de Giovanni Malagò, no verão, além de definir os rumos da federação e de suas seleções. Entre elas está, obviamente, a seleção principal, comandada por Roberto Mancini. Escolhido na época pelo atual comissário extraordinário, Mancini poderia ter seu cargo questionado por Adriano Galliani, rival de Malagò e também candidato.

O verbo no passado se justifica porque o ex-diretor executivo de Milan e Monza, ao falar durante a apresentação da quarta edição do Troféu Italo Galbiati, no Auditorium Banco Bpm, quis pôr fim às polêmicas e definir o primeiro ponto de sua campanha eleitoral: a permanência do atual técnico da seleção. Além disso, para evitar acirrar os ânimos, confirmou que não recorrerá contra a candidatura de Malagò.

MANUTENÇÃO DE MANCINI - Galliani reiterou, segundo a Ansa, que o cargo do atual técnico da seleção não está em discussão: "Se eu vencesse a eleição da Figc, manteria Mancini como técnico? Não sou presidente, mas certamente sim".

SEM GUERRA, MAS COM ALFINETADA EM MALAGÒ... - Sobre a decisão de não contestar a candidatura de Giovanni Malagò por causa das duas assinaturas do Genoa, Galliani explicou: "O futebol já tem problemas suficientes, precisamos de serenidade e tranquilidade. Continuo convencido de que não se pode votar duas vezes, porque assim qualquer candidatura pode ser retirada no último minuto e, a qualquer momento, isso pode se transformar em compra e venda de votos. É uma falha que precisa ser regulamentada. Cinquenta anos no futebol me levaram a tomar essa decisão. Vamos chegar serenos e tranquilos ao dia 14 de dezembro. Há dois candidatos, um vencerá".