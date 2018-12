Gallardo diz que derrota na semifinal do Mundial “não mancha” temporada do River

Treinador fez questão de exaltar o título da equipe na Libertadores batendo o Boca na decisão

O River Plate acabou sendo surpreendido pelo Al Ain, nesta terça-feira (18), e acabou sendo eliminado na semifinal do Mundial de Clubes nos pênaltis após empate de 2 a 2 no tempo normal. Em entrevista coletiva após o confronto contra a equipe dos Emirados Árabes Unidos, Marcelo Gallardo minimizou a eliminação e disse que a derrota "não mancha" o ano do clube millonario, que foi campeão da Libertadores em cima do arquirrival Boca Juniors.

“A derrota sempre traz ensinamentos para mim e para os jogadores…Acima de tudo, nosso entorno precisa continuar festejando. Há pouco mais de uma semana se conseguiu algo histórico, e isso, não mancha nada do que conseguimos”, afirmou.

“Acabou sendo uma partida muito perigosa, que não conseguimos definir nos momentos mais favoráveis. Em momentos de desatenção eles empataram e nos pênaltis a bola pode ir para qualquer lado”, completou.



(Foto: AFP)

Capitão do time, Leonardo Ponzio também avaliou a atuação do River e lamentou o pênalti perdido por Pity Martínez no segundo tempo.

“Temos que ser realistas, temos um jogo a mais e é nisso que temos que viver. Não devemos nos culpar, fomos superiores em vários momentos e tivemos a penalidade que poderia ter mudado tudo”, declarou.

“Equipes de outros continentes são surpreendentes, você tem que ser realista que hoje eles estavam em alta velocidade, no mano a mano, e tiveram momentos em que nos pegaram mal posicionados”, finalizou.