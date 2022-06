Jogo da final da repescagem europeia para a Copa do Mundo acontece neste domingo (5); veja como acompanhar na TV e na internet

Vale vaga na Copa do Mundo do Qatar 2022! Gales e Ucrânia se enfrentam na tarde deste domingo (5), em Cardiff, às 13h (de Brasíia), pela última final da repescagem europeia. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT, na internet.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Gales x Ucrânia DIA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Cardiff City, Cardiff - WLS HORÁRIO 13h (de Brasília)

Onde vai passar?

A TNT, na TV fechada, o Estádio TNT Sports, na internet,vão transmitir o jogo deste domingo, no Cardiff City.

Informações da partida

País de Gales conta com o apoio de sua torcida para buscar a sua vaga no Mundial.

Na fase anterior da repescagem, a equipe de Bale bateu a Áustria por 2 a 1.

Do outro lado, a Ucrânia chega embalada após eliminar a Escócia e ganhar por 3 a 1.

A seleção azul e amarela tenta deixar para trás os traumas da guerra para colocar seu país na Copa.

Últimos resultados e próximos jogos

Gales

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 2 x 1 Gales Nations League 1 de junho de 2022 Gales 1 x 1 República Tcheca Amistoso 29 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Gales x Holanda Nations League 8 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Gales x Bélgica Nations League 1 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

Ucrânia

JOGO CAMPEONATO DATA Escócia 1 x 3 Ucrânia Eliminatórias 1 de junho de 2022 Bósnia 0 x 2 Ucrânia Eliminatórias 16 de novembro de 2022

Próximas partidas