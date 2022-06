Gales x Ucrânia: escalação, desfalques e mais do jogo da final da repescagem europeia para a Copa do Mundo 2022

Jogo da final da repescagem europeia acontece às 13h (de Brasília); confira o serviço da partida desta domingo (5)

É tudo ou nada pela Copa do Mundo do Qatar 2022! Em Cardiff, Gales e Ucrânia disputam a última vaga europeia no Mundial na tarde deste domingo (5), às 13h (de Brasília), pela final da repescagem.

Os galeses passaram pela Áustria na fase anterior, enquanto os ucranianos bateram a Escócia.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Gales conta com os retornos de Bale, Ramsey, Davies e Allen, já que o quarteto foi poupado do amistoso contra a Polônia, além de Morrell, que cumpriu suspensão na semifinal.

Já a Ucrânia também não tem problemas no elenco para o jogo deste domingo.

Assim, a equipe que venceu a Escócia deve ser repetida em campo..

Possível escalação de Gales: Henessey, Davies, Rodon, Ampadu, Roberts, Allen, Ramsey, Williams, Wilson, Bale, Jones.

Possível escalação da Ucrânia: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko e Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko e Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk e Tsygankov.

Desfalques da partida

Gales:

sem desfalques confirmados.

Ucrânia:

sem desfalques confirmados.

Transmissão ao vivo

O jogo entre Gales e Ucrânia será transmitido ao vivo pela TNT, na TV fechada, e pelo Estádio TNT Sports, na internet, neste domingo.