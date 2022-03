Gales x Áustria: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

Nesta quinta-feira (24), o País de Gales recebe a Áustria como sua adversária na fase semifinal das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. O duelo acontece às 16h45 (de Brasília) no estádio Cardiff City, no Reino Unido, e será transmitido pelo aplicativo de streaming Estádio TNT Sports, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO País de Gales x Áustria DATA Quinta-feira, 24 de março de 2022 LOCAL Cardiff City Stadium - Reino Unido HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Estádio TNT Sports, aplicativo de streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quinta, no Cardiff City Stadium. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Com quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota, o País de Gales chegou à semifinal de repescagem de vagas para as Eliminatórias como segundo colocado do Grupo E, atrás da Bélgica, ainda invicta na competição. Inclusive, foi com a seleção de Lukaku e Kevin de Bruyne que Gales empatou em seu último confronto.

Pelo lado austríaco, ao longo de cinco vitórias, quatro derrotas e um empate, a equipe de Alaba e Sabitzer finalizou a fase de grupos na quarta posição, e torce por uma boa atuação da seleção para que possam passar por Gales sem dificuldades.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PAÍS DE GALES

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA País de Gales 5 x 1 Bielorússia Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 13 de novembro de 2021 País de Gales 1 x 1 Bélgica Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 16 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO País de Gales x Áustria Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 24 de março de 2022 16h45 (de Brasília)

ÁUSTRIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 4 x 2 Israel Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 12 de novembro de 2021 Áustria 4 x 1 Moldávia Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 15 de novembro de 2021

Próximas partidas