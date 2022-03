Gales x Áustria: escalação, desfalques e mais do jogo pelas Eliminatória da Copa do Mundo 2022

O País de Gales, de Gareth Bale, e a Áustria, de David Alaba, se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 16h45 (de Brasília), em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2022, que acontece no Qatar. O jogo acontece no estádio Cardiff City, no Reino Unido.

A seleção de Gales aparece na segunda colocação do Grupo E, atrás apenas da Bélgica. Os donos da casa contam com quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota, enquanto os visitantes se mantiveram na quarta posição com uma vitória a mais que os rivais, um duelo empatado e quatro partidas em que acabou superado.

Na história, curiosamente, as duas seleções se enfrentaram dez vezes, nas quais três delas Gales foi o vencedor, enquanto em cinco a Áustria conseguiu superar o rival, além de outros dois empates. O primeiro embate foi em 1954, com vitória do Wunderteam, e o último em 2017, quando os austríacos foram derrotados pelos galeses.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O elenco treinado por Rob Page espera conseguir quebrar sequência de mais de 60 anos sem ir à Copa do Mundo. Gareth Bale, inclusive, é muito criticado no Real Madrid e foi ironizado por jornal, que relatou "recuperação milagrosa" do atleta para convocação pela seleção. Danny Ward, Kiefer Moore e Joe Morrell estarão fora do duelo, sendo os dois primeiros lesionados, enquanto o último está suspenso.

Pelo lado austríaco, algumas alterações em comparação ao duelo anterior podem ocorrer, mas os jogadores estarão todos disponíveis para a equipe de Montoliú.

Possível escalação do País de Gales: Hennessey; Mepham, Rodon e Davies; Roberts, Ampadu, Allen e Williams; Brennan Johnson (Ramsey); James, Bale.

Possível escalação do Áustria: Bachmann; Trimmel, Dragovic, Hinteregger e Alaba; Laimer, Grillitsch, Schaub, Sabitzer e Baumgartner; Arnautovic.

DESFALQUES

PAÍS DE GALES:

Danny Ward e Kiefer Moore: lesionados;

Joe Morrell: suspenso.

ÁUSTRIA:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O confronto entre Gales e Áustria será transmitido no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming online da TNT. Na GOAL, você acompanha aos principais lances do duelo em tempo real.