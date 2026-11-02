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Galatasaray x VfB Stuttgart ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Galatasaray x Stuttgart
Galatasaray
Stuttgart
Liga dos Campeões

Galatasaray enfrenta o VfB Stuttgart pela Liga dos Campeões. Mas onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

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Galatasaray x VfB Stuttgart: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Rams Global Stadyumu

O jogo entre Galatasaray e VfB Stuttgart começa em 3 de novembro de 2026, às 18h45.

Galatasaray x VfB Stuttgart: onde assistir ao vivo hoje na TV e pela internet?

A partida será transmitida ao vivo na Alemanha pela DAZN. O canal de TV e as opções de transmissão pela internet estão listados abaixo.

Assuntos da semana: como chegam Galatasaray e VfB Stuttgart?

O Galatasaray chega a Istambul com quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Entre os resultados recentes estão uma vitória por 4 a 0 sobre o Konyaspor, pela Süper Lig, e outra por 2 a 1 no clássico da cidade contra o Fenerbahçe. O único revés foi a derrota por 4 a 1 para o FC Barcelona na Champions League. Nesse período, o Galatasaray marcou oito gols e sofreu dez.

O VfB Stuttgart venceu dois dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma impressionante vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Bayer Leverkusen, pela Bundesliga, e um triunfo por 1 a 0 sobre o Paderborn, pela Copa da Alemanha. Duas derrotas, para o Gladbach (3 a 2) e o Hamburger SV (1 a 0), além de um empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid na Champions League, completam o retrospecto. Nesse período, o Stuttgart marcou nove gols e sofreu oito.

GAL

GAL - Sequência

BAR
D1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
STU

STU - Sequência

HSV
D1-0
ATM
E1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Galatasaray x VfB Stuttgart: escalações

Prováveis escalações de Galatasaray x Stuttgart

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formação
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
3-4-2-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezR. SallaiR. SallaiA. BardakciA. BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenF. BredlowF. BredlowR. HendriksR. HendriksL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotA. KarazorA. KarazorG. ProemelG. ProemelB. El KhannoussB. El KhannoussD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichE. DemirovicE. Demirovic
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
4-2-3-1
Galatasaray

Time titular

Stuttgart

Técnico

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Galatasaray x VfB Stuttgart: desempenho recente

GAL

GAL - Sequência

BAR
D1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
STU

STU - Sequência

HSV
D1-0
ATM
E1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Galatasaray x VfB Stuttgart: histórico de confrontos diretos

Galatasaray x VfB Stuttgart: classificações

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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