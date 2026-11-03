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Galatasaray x VfB Stuttgart: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

O jogo entre Galatasaray e VfB Stuttgart começa em 3 de novembro de 2026, às 18h45.

Galatasaray x VfB Stuttgart ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

A partida será transmitida ao vivo na Alemanha pela DAZN. O canal de TV e as opções de transmissão por streaming estão listados abaixo.

Assuntos da semana: como foram Galatasaray e VfB Stuttgart?

O Galatasaray chega a Istambul com quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Os resultados recentes incluem uma vitória por 4 a 0 sobre o Konyaspor na Süper Lig e um triunfo por 2 a 1 no clássico local contra o Fenerbahçe. O único revés foi a derrota por 4 a 1 para o Barcelona na Champions League. Ao todo, o Galatasaray marcou oito gols e sofreu dez nesse período.

O VfB Stuttgart venceu dois dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo, mais recentemente, uma impressionante vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Bayer Leverkusen na Bundesliga e um triunfo por 1 a 0 sobre o Paderborn na Copa da Alemanha. Duas derrotas, para o Gladbach (3 a 2) e o Hamburger SV (1 a 0), além de um empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid na Champions League, completam o retrospecto. O Stuttgart marcou nove vezes e sofreu oito gols nesse período.

Galatasaray x VfB Stuttgart: escalações

Galatasaray x VfB Stuttgart: momento das equipes

Galatasaray x VfB Stuttgart: retrospecto dos confrontos diretos

Galatasaray x VfB Stuttgart: as tabelas